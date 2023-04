FOTO: Gorel kup lesenih odpadkov; na gradbišču delavec padel z višine

7.4.2023 | 07:00

Sinočnje posredovanje otoških gasilcev (Foto: PGD Otočec)

Včeraj ob 15.05 je na gradbišču v Škocjanu delavec padel z višine in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorel kup lesenih odpadkov

Ob 21.30 je na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, gorel kup lesnih odpadkov ob gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili ogenj na površini okoli 10 kvadratnih metrov.

Ob 19.46 je ob Cesti na Trato v Kočevju gorelo na travniku. Gasilci PGD Kočevje so pogasili okoli 500 kvadratnih metrov goreče suhe trave in podrasti.

Gorivo vse do potoka

Ob 20.18 je v naselju Hrib, občina Loški Potok, iz poškodovanega rezervoarja tovornega vozila iztekalo gorivo, se razlivalo po cestišču ter v meteorno kanalizacijo in nadalje v potok. Gasilci PGD Hrib-Loški Potok in Ribnica so zavarovali kraj dogodka, zaustavili iztekanje goriva, posuli izteklo gorivo ter v potok in jašek položili pivnike in lovilna črevesa.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE, TP DRAGOŠI;

- od 13:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, izvod 3.ZIDANICE ZGORAJ LEVO;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 1.CEROVEC;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2 2002, izvod 2.OBJEKTI NAD BUŠINCEM .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK 1997, TP KOGLO 1997.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:30 in 11:00 na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Kašič;

- med 10:00 in 14:00 na območju TP Roje Trebelno, nizkonapetostno omrežje – Roje vas;

- med 10:00 in 12:00 na območju TP Medvedjek, nizkonapetostno omrežje – Slančji vrh.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Log 2, nizkonapetostno omrežje – Kotnik med 8. in 12 uro; na območju TP Žigarski vrh, nizkonapetostno omrežje – Žagar, Zeks med 8. in 14. uro; na območju TP Potok, nizkonapetostno omrežje – Potok med 8. in 14. uro; na območju TP Konjsko vas, Lukovec in Mali Lukovec med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Izvir, nizkonapetostno omrežje – Kamenica, Čedem med 8.30 in 10.30 uro; na območju TP Mali vrh, nizkonapetostno omrežje – Mali vrh Sveti Jakob med 11. in 14. uro; na področju nadzorništvo Krško mesto na območju TP Šutna, nizkonapetostno omrežje – Zgo. Šutna, proti gostilni med 10. in 13. uro.

M. K.