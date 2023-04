Krka na zaključni turnir rokometnega pokala v Ormož

7.4.2023 | 08:30

Foto: arhiv; MRK Krka

Rokometna zveza Slovenije (RZS) je sporočila, da bo zaključni turnir pokalnega tekmovanja v moški konkurenci v tej sezoni gostil Ormož. Tekmovanje bo potekalo 6. in 7. maja. Poleg domačega kluba Jeruzalema Ormoža se bodo za pokalno lovoriko borili še Celje Pivovarna Laško, Koper in novomeška Krka.

Polfinalna dvoboja bosta na sporedu 6. maja, tekmi za tretje mesto in naslov pokalnega zmagovalca pa dan pozneje.

Branilci naslova iz prejšnje sezone, rokometaši Gorenja Velenja, so letos nastope končali v četrtfinalu, ko so klonili proti Celjanom. Koprčani so za uvrstitev med najboljšo četverico premagali Kočevje, Krka mariborski Branik, Ormožani so bili boljši od trebanjskega Trima.

M. K.