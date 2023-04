Z roko v roki obeležili svetovni dan Romov

7.4.2023 | 09:20

Malčki Vrtca Pedenjped - enote Pikapolonica

Branka Bukovec in Ivan Kralj

Karmen, Eksimir in Lorena

Slavnostni govornik Duško Smajek

Na proslavi so veliko peli in plesali.

Otroški folkloristi z OŠ Bršljin

Pevski nastop DRPDjevega centra z Jedinščice

Prireditev zaključili s skupnim plesom.

Novo mesto - Pred Skupnostnim centrom Brezje Žabjak v Novem mestu so s sredino slovesnostjo obeležili 8. april - svetovni dan Romov. Tudi letos ni manjkalo plesa, petja in obilo dobre volje vseh obiskovalcev prireditve, ki so jo skupaj organizirali Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Vrtec Pedenjped-enota Pikapolonica. Z roko v roki, kot so naslovili proslavo, so pokazali in dokazali, da lahko s skupnim delovanjem, spoštovanjem in podporo dosežemo veliko, predvsem pa (vsaj) otrokom nudimo boljše pogoje za razvijanje vseh njihovih talentov.

Slavnostni govornik letošnje proslave je bil Duško Smajek, občinski svetnik MO Novo mesto. Po njegovem voščilu pa so otroci, ki obiskujejo programe vseh treh omenjenih organizatorjev, pokazali, kaj vse so se naučili in v čem so resnično uspešni: peli so malčki romskega vrtca, pa starejši učenci, ki obiskujejo DRPD-jev dnevni center tako v Brezju kot na Jedinščici, mladostniki, ki so vključeni v aktivnosti CŠOD ... Oboji skrbijo, da je čim več otrok vključenih v redne oblike šolanja in jim pri tem nudijo podporo, predvsem v obliki dodatnega učenja, hkrati pa z ustvarjalnimi in drugimi delavnicami pomagajo pri njihovi boljši samopodobi in razvijanju talentov.

»Pri tem tesno sodelujemo z novomeškimi osnovnimi šolami in veseli nas, da so tudi učiteljice obiskale današnjo proslavo v Žabjaku. Predvsem pa to dobro sodelovanje potrjuje »mešana oz. skupna« folklorna skupina OŠ Bršljin, ki je danes nastopila z nami,« je povedala Branka Bukovec, predsednica DRPD Novo mesto, ki letos obeležuje 30-letnico delovanja. Z roko v roki omenjene organizacije sodelujejo tudi z novomeško Karitas, z otroki je tako skupaj zapel romski katehet Matic Vidic.

Enega najglasnejših in najdaljših aplavzov pa so od obiskovalcev prejeli trije sredneješolci, Karmen, Eksimir in Lorena. Prva obiskuje Ekonomsko šolo Novo mesto in želi postati trgovka, drugi se na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v Novem mestu izobražuje za bolničarja, tretja, Lorena, pa bi po končanem šolanju za kozmetičarko na isti šoli rada odprla svoj salon. Vsi trije so zbranim na proslavi dejali, da so jih pri dosedanjem šolanju podpirali starši, hkrati pa so se zahvalili tako DRPD kot CŠOD za vso »popoldansko« podporo, brez katere bi težje zbrali pogum in se podali na pot k uresničitvi svojih sanj.

»Prvič mi je bilo nelagodno, zdaj se počutim odlično,« je o prvih srednješolskih izkušnjah dejala Karmen, Lorena pa zaključila: »Rada bi, da čim več deklet nadaljuje in zaključi šolanje!«

M. M.