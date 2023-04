Mali Urban v Zahovićevem dresu. Koliko še manjka do potrebnih dveh milijonov za njegovo zdravljenje?

7.4.2023 | 14:30

QR koda Urban

Dobrodelna akcija za Urbana Miroševiča je v polnem teku. Radio Aktual, športni dnevnik Ekipa SN in Plačica Pomagalčica, ki že ves čas zbira sredstva za razvoj zdravila za malega Urbana in še 400 otrok po svetu s to gensko boleznijo, po dobrodelni dražbi sodniških dresov in žoge s svetovnega prvenstva pospešeno nadaljujejo z uspešno humanitarno zgodbo. Od potrebnih dveh milijonov je na računu že 1,750.000 evrov, in zdaj sledi še veliki finale.

Sodelujte v dobrodelni akciji in se potegujte za enega od veličastnih dresov ter žogo s podpisi članov slovenske reprezentance.

S pomočjo enajsterice veličastnih – 11 podpisanih dresov nogometašev ter žoge s podpisi članov slovenske reprezentance – bodo poskušali zbrati še preostanek, da bo lahko Urban junija začel gensko terapijo.

Vsi, ki bodo do 3. maja na TRR Palčice Pomagalčice (SI56 0400 1004 7069 045, namen: Urban) nakazali 5 evrov, bodo v žrebu za drese in žogo. Pomagate pa lahko tudi z SMS-sporočilom Urban5 ali Urban10 na 1919.

Veličastnih 11 dresov in žogo si je od blizu ogledal tudi mali Urban z mamico ter si med prisrčnim druženjem nadel otroški dres Valencie z imenom enega najboljših slovenskih nogometašev vseh časov Zlatka Zahovića.

Dobrodelni koncert so sicer pred kratkim pripravili tudi v Sevnici, od koder je doma Urbanov očka.

M. K.

Foto: Martin Metelko

Galerija