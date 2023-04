Stoječe ovacije ob razglasitvi častne občanke

7.4.2023 | 11:40

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je listino častne občanke izročil Branki Bukovec. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Ni in ni se končal aplavz ob razglasitvi častne občanke na proslavi ob letošnjem novomeškem občinskem prazniku v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine in humanitarka Branka Bukovec se je morala kar nekajkrat vrniti na oder.

Župan Gregor Macedoni je v svojem slavnostnem govoru izpostavil nekatere zadnje pridobitve mesta, med drugim obe brvi prek Krke, ki bosta v kratkem tudi uradno odprti, zasnoval pa ju je inženir Marjan Pipenbaher, najbolj znani slovenski konstruktor mostov. Izpostavil je tudi Novo mesto kot skupnost, ki jo občani gradimo skupaj in smo nanjo lahko upravičeno ponosni in se za njihov prispevek k tej skupnosti zahvalil tudi letošnjim nagrajencem.

Naziv častne občanke je za življenjsko delo in dosežene pomembnejše trajne uspehe v prostovoljnem delu in na humanitarnem področju sprejela Branka Bukovec, ustanoviteljica in predsednica novomeškega Društva za razvijanje prostovoljnega dela. Tri nagrade Mestne občine Novo mesto so podelili Bojanu Benciku za pomembnejše uspehe v glasbeno-gledališki produkciji v Novem mestu, Ani Bilbija za dolgoletno prostovoljno delovanje za izboljšanje položaja starejših in upokojencev in Elizabeti Vardijan za dolgoletno prostovoljno udejstvovanje pri aktivnem vključevanju starejših v izobraževanje in družbeno delovanje. Trdinove nagrade, ki jo podeljujejo za kulturo, letos niso podelili, podelili pa so še grb mestne občine, ki ga je dobil Janez Gornik za dolgoletna prizadevanja za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva.

Aida Čorbadžić

V drugem delu proslave se je pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta predstavil pihalni orkester Ave, ki je pred kratkim svoj sedež iz Šentjerneja preselil v Novo mesto, kot gostja pa je nastopila prvakinja sarajevske opere Aida Čorbadžić, ki je mladost kot begunka preživljala tudi v Novem mestu, ko ji je na njeni glasbeni poti in študiju glasbe veliko pomagala tudi častna občanka Branka Bukovec, s katero sta do danes ohranili tesne prijateljske stike, njen tokratni nastop pa je bil posebno darilo Branki ob njeni razglasitvi za častno občanko.

I. V.

