Borut Likar bo častni občan Občine Straža; podžupan je Damjan Jerman

7.4.2023 | 10:40

Damjan Jerman je od 20. marca podžupan občine Straža (Foto: M: Ž.)

Župan Dušan Krštinc s sodelavkami občinske uprave

Straža - Straški svetniki so na včerajšnji seji na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločili, da se naziv častni občan podeli Borutu Likarju za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo velik prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Straža, priznanje Jožeta Dularja bosta prejela Borut Peterlin in Sabina Krštinc za dosežke na področju kulture, priznanje Alojza Pirca pa Albin Kregar za dosežke na področju društvenega in družabno- političnega dela. Letošnjim občinskim nagrajencem bodo priznanja podelili na slavnostni seji občinskega sveta v soboto, 22. aprila.

Med drugim so tako kot po številnih občinah potrdili povišanje ekonomske cene v Vrtcu Krkine lučke pri osnovni šoli Vavta vas. Zadnjič so cene spreminjali v letu 2019. Kot je povedal župan Dušan Krštinc, so se z vodstvom šole glede povišanja usklajevali kar nekaj časa, tako da so cene, ki jih je ponudil v sprejem, na podlagi izdelanih analiz v šoli objektivno določene. Kar, kot je poudaril, priča tudi primerjava s cenami vrtcev kar nekaj sosednjih občin, cene vrtca Krkine lučke so namreč kljub povečanju najnižje. Robert Kren (LKOS) je v razpravi v razmislek sicer predlagal, da bi povišanje krila občina iz proračuna in tako pomagala mladim družinam, na koncu pa glasoval proti podražitvi vrtca.

Ceno za prvo starostno obdobje (1 do 3 let) so tako povečali za 15 odstotkov na nekaj več kot 533 evrov, drugega starostnega obdobja (3 do 6 let) pa za 12 odstotkov na 398 evrov. Nove cene bodo začele veljati s 1. majem.

Na predlog Doma starejših občanov Novo mesto, ki v občini Straža izvaja storitev pomoči na domu, so izdali tudi soglasje k novi ceni storitve, ki je za 0,40 evra oz. 1,7 odst. višja kot zdajšnja in za efektivno uro na delovni dan znaša 24,78 evrov. Podražitve uporabniki ne bodo čutili, saj so povečali tudi odstotek sofinanciranja občine iz 64,17 na 66 odstotkov, kar pomeni, da bo cena za uporabnike celo nižja, kot je bila lani. Občina je sicer po zakonu dolžna sofinancirati ceno storitve pomoč družini na domu v višini najmanj 50 odstotkov.

Straška občina je po šestnajstih letih obstoja dobila tudi strategijo razvoja občine, svetniki pa so se seznanili tudi z delom Skupne občinske uprave občin Dolenjske za lani.

Podžupan je Damjan Jerman

Župan je občinski svet seznanil, da je 20. marca za podžupana imenoval Damjana Jermana, ki je občinski svetnik od leta 2018. Funkcijo podžupana bo opravljal nepoklicno. Za imenovanje se je župan odločil zaradi njegovih izkušenj iz občinskega sveta in dolgoletnega delovanja v lokalni skupnosti.

M. Ž.

