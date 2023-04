V Brežicah pacientko razglasili za mrtvo, nato svojcem pojasnjevali svojo zmoto

7.4.2023 | 11:00

SB Brežice (Foto: arhiv DL)

Brežice - Pred štirinajstimi dnevi je zdravnik v Splošni bolnišnici Brežice starejšo žensko razglasil za mrtvo in poklical svojce ter jim povedal žalostno vest. A jim pol ure kasneje tudi sporočil, da se je zmotil. Gospa je še kako živa, še vedno je na negovalnem oddelku.

V brežiški bolnišnici je eden od zdravnikov razglasil smrt starejše ženske in poklical njene svojce, da jim sporoči žalostno vest. A pol ure kasneje jih je poklical nazaj, da se je zmotil – gospa je bila še vedno živa, oglasila se je, ker jo je zeblo. Zdravnik očitno ni upošteval protokola o ugotavljanju smrti.

Direktorica krivi preobremenjenost zdravnikov

Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice, nam je potrdila, da je žal res prišlo do tega neljubega dogodka. »Drži, da je zdravnik obvestil svojce o smrti gospe, preden je opravil ves protokol, ki določa parametre preverjanja smrti. V pol ure je nato tudi poklical nazaj, da se je zmotil.« Njeno družino je namreč poklical, še preden je opravil EKG, po protokolu pa bi moral smrt prej potrditi z EKG-zapisom. Hribarjeva pravi, da je do tega verjetno prišlo zaradi preobremenjenosti zdravnikov. »Moral je iz oddelka nazaj v ambulanto, ker so ga tam čakali pacienti, imel je nujni ultrazvok srca, zato je prehitro odreagiral. Hotel je urediti do konca vse stvari na oddelku, preden gre v ambulanto – in je prišlo do te neljube situacije. Ostaja pa seveda dejstvo, da ni opravil še EKG-ja, s katerim bi potrdil dokončno smrt, preden je obveščal svojce.«

Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice, za dogodek krivi preobremenjenost zdravnikov. (Foto: STA)

Opomin in pogovor za zdravnika

Kakšne sankcije čakajo zdravnika? »Če mislite, da ga bomo odpustili, ga ne bomo, ker ga krvavo potrebujemo. Bil je opomnjen, da mora vedno delati po protokolu. Opozorili smo ga in z njim opravili pogovor, da se v prihodnje to ne sme več ponoviti,« pove direktorica in še doda, da težko z gotovostjo zatrdi, da se kaj takega kdaj ne ponovi. »Kot direktorica težko karkoli preprečim, lahko le verjamem, da je bila to zanj tako močna izkušnja, da se bo od zdaj naprej res striktno držal protokola – verjemite, tudi njemu ni bilo lahko nazaj klicati svojcev. Ne moremo pa stati za vsakim zdravnikom in preverjati, ali se sto odstotno držijo protokolov in predpisov. Zaradi takšnih in drugačnih situacij včasih pride tudi do tega, da nekdo pri kakšnem postopku spregleda ali izpusti kak korak.«

Gospa je še vedno v bolničnici

Kot smo izvedeli, je gospa še vedno v brežiški bolnišnici na negovalnem oddelku in je z njo vse v redu. Kar se njenih svojcev tiče, pa Hribarjeva pravi, da se jim je v imenu bolnišnice opravičila tudi namestnica predstojnice oddelka. »S svojci smo v dobrih odnosih, zaenkrat niso nakazali kakšne tožbe, a nikoli ne veš. So pa sicer zadovoljni z oskrbo gospe,« zatrjuje Hribarjeva, ki ne izključuje niti kakšne preiskave s strani višjih inštanc.

Dodano ob 14.30:

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je pojasnil, da iz bolnišnice niso dobili poročila oz. sploh kakršnekoli informacije o nezaželenem dogodku. O njem so izvedeli iz medijev ter takoj "ustrezno urgirali". Informacije sedaj prihajajo, ko bodo uradne, pa se bodo lahko ustrezno odzvali, je dejal minister. Komentiranje dogodka v tem trenutku pa bi bilo z njegove strani nestrokovno, predvsem pa prejudicirano, je ocenil.

Dobro je, da se je vse srečno izteklo, je dejal minister in dodal, da pa je slabo, "da se je zgodilo nekaj in nihče o tem ni bil obveščen". Ravno zato po njegovih besedah še toliko bolj potrebujemo agencijo za nadzor in kakovost v zdravstvu, kjer bodo morali vsi izvajalci tak dogodek sporočiti takoj.

M. T. V.