V nuklearki steklo suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva, prihodnji teden menjava v upravi

7.4.2023 | 19:00

Gorazd Pfeifer v objektu, kjer skladiščijo izrabljeno jedrsko gorivo (Foto: arhiv DL)

Krško - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) so v novozgrajeno zgradbo za suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva zadnjo nedeljo uspešno in varno premestili prvi skladiščni zabojnik z gorivom. Premeščanje prvih 300 ton goriva bodo končali do jeseni. V Neku bo sicer v torek po 34 letih prišlo do menjave predsednika uprave.

Premeščanje izrabljenega jedrskega goriva iz bazena za mokro skladiščenje v novozgrajeno zgradbo za suho skladiščenje poteka skladno z načrti in kot so napovedali.

Kot so navedli ob nedavnem odprtju skladišča, so ga zgradili v okviru zadnje desetletne varnostne nadgradnje elektrarne. Šlo je za osemletni projekt, ki bo Nek predvidoma stal skoraj 100 milijonov evrov.

Pasivno hranjenje v skladišču, ki so ga zgradili po na Zahodu uveljavljeni tehnologiji, bo nuklearki omogočilo enostavnejše, cenejše in varnejše skladiščenje izrabljenega goriva. Novo skladišče bo zadostovalo vsaj za prihodnjih sto let, izrabljeno jedrsko gorivo pa bodo vanj premeščali po petih letih hranjenja in hlajenja v bazenu z vodo.

Iz bazena za mokro skladiščenje bodo v prvi kampanji do jeseni premestili 16 zabojnikov s 592 gorivnimi elementi. Drugo kampanjo so predvideli leta 2028, ko nameravajo premestiti 16 zabojnikov z enakim številom gorivnih elementov. Pozneje bosta sledili še tretja in četrta kampanja. V skladišču je prostora za vso življenjsko dobo prvega bloka krške nuklearke.

Po podatkih vodje za jedrsko gorivo Neka in sredico reaktorja Andreja Kavčiča gre za zgradbo s 3500 kvadratnimi metri površine, visoko 20 metrov, ki so jo zgradili zahodno od jedrskega reaktorja in bazena za mokro hranjenje izrabljenega goriva. Železobetonska temeljna plošča je debela poldrugi meter, gradnjo nove infrastrukture pa je preverila Mednarodna agencija za atomsko energijo.

V Neku za suho skladiščenje uporabljajo sistem shranjevanja v večnamenskih vsebnikih Holtec z betonskim plaščem. V vsakem zabojniku je prostora za 37 gorivnih elementov. V suhem skladišču pa je prostora za 70 zabojnikov oz. za skupaj približno 2600 gorivnih elementov.

S suhim skladiščenjem so uvedli mednarodno priznano rešitev. Z njeno uvedbo so se pridružili državam, ki upoštevajo najsodobnejše varnostne zahteve pri začasnem skladiščenju izrabljenega jedrskega goriva. Tovrstno skladiščenje sicer uporabljajo v Belgiji, Nemčiji, na Madžarskem, v Švici, Španiji, Veliki Britaniji in ponekod v ZDA.

Po praznikih slovo dolgoletnega prvega moža

Sicer pa so danes v Neku potrdili še, da predsednik uprave Neka Stane Rožman po 34 letih na čelu elektrarne njeno vodenje v torek predaja Gorazdu Pfeiferju, ki je bil pred tem vodja proizvodnje Neka.

STA; M. K.