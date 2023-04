Vrtci dražji tudi v Črnomlju - z majem tudi za tretjino

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so včeraj s 17 glasovi za in petimi proti sprejeli sklep o dvigu ekonomskih cen vrtčevskih programov, ki bodo s 1. majem višje od 15 do 35 odstotkov, odvisno od programa. Povišanju so, kot smo že poročali, nasprotovali v svetniški skupini Gibanja Svoboda, kjer pravijo, da so predlagane podražitve nesprejemljive, saj močno presegajo tako dvig inflacije, kot tudi povišanje dela plač javnih uslužbencev.

Razlogi za podražitev so namreč enaki povišanjem v vseh drugih občinah: znatno višji so stroški dela, materiala, storitev, energentov in živil. Primerjavo trenutno veljavnih in novih cen si lahko ogledate v spodnji priponki.

Vsako manjše povečanje cene od predlagane bi ogrozilo nadaljnje izvajanje projektov in investicij, je opozarjalo vodstvo občine. Nove cene vrtca so, kot pravijo, primerljive z ostalimi slovenskimi občinami.

Cena se bo zdaj usklajevala letno

Cena vrtca se v Občini Črnomelj sicer že od leta 2019 ni spremenila. To je pomenilo, da je Občina do sedaj plačala vse stroške, ki niso bili zajeti v ekonomsko ceno in, kot navajajo v sporočilu za javnost, ''posredno svojim občanom štiri leta zagotavljala enako ekonomsko ceno vrtca, kar ni odražalo dejanskih stroškov.'' Tako se je v teh letih tudi nabralo za približno 30 odstotkov povišanja cene. Zato so člani sveta včeraj sprejeli tudi sklep, da se bo cena vrtca usklajevala letno in tako občutnih podražitev ne bi bilo več.

