Zalotili osemletnici s sladkarijami v žepu

7.4.2023 | 12:30

Sinoči so vklenili 38-letnika iz okolice Škocjana. Kar dvakrat so ga sicer obiskali policisti ... (Foto: arhiv DL)

Ponoči so vlomili v kitajsko restavracijo v Novem mestu, danes sporočajo s PU Novo mesto. Po prvih ugotovitvah so storilci odnesli okoli 200 evrov denarja, skupaj pa naredili lastnikom za okoli 800 evrov škode.

V trgovini na Ljubljanski cesti v Novem mestu je varnostnik zvečer zadržal 28-letnika iz okolice Novega mesta, ki si je nabral za nekaj manj kot 80 evrov različnih izdelkov in jih nameraval odnesti brez plačila.

Dopoldne pa so pri tatvini zalotili dve osemletnici, ki sta želeli odnesti nekaj sladkarij. Skupaj z mamo so ju zadržali do prihoda policije, ki bodo o dogodku obvestili tudi center za socialno delo.

Ker ni hotel plačati računa, jih je sam prijavil

Šentjernejski policist so zvečer pridržali 38-letnika iz okolice Škocjana. Nekaj pred šesto popoldne so ga obravnavali, ko je prijavil kršitev javnega reda in miru, a so policisti ugotovili, da bo vzrok prijave verjetno očitek, da ni hotel plačati računa v gostinskem lokalu. Našli so ga doma in mu tam vročili dva plačilna naloga. Zvečer so se morali vrniti še enkrat, saj je 38-letnik pod vplivom alkohola kršil javni red in mir, ni upošteval ukazov policistov oziroma se ni hotel pomiriti, zato so ga policisti vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo.

Prometna (ne)varnost

Policisti so včeraj obravnavali petnajst prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lažjimi poškodbami, ki se je zgodila že dan prej, a o njej niso bili obveščeni.

Sevniški policisti so popoldne 49-letnemu vozniku v Podgorju zasegli osebni avtomobil, saj so ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Da bo mera polna, so posumili, da vozi pod vplivom alkohola – rezultat odrejenega preizkusa je pokazal 1,59 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so policisti iz Brežice zasegli avto 62-letnemu vozniku v Novi vas pri Mokricah. Krški policisti so iz istega razloga zasegli avto 25-letniku v kraju Brege.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so od zadnjega poročanja na območju policijske uprave obravnavali 140 tujcev, za katere so ugotovili, da so državno mejo prestopili na nedovoljen način oziroma nimajo ustreznih dokumentov za bivanje v Sloveniji. Vse so obravnavali na območju Posavja (Dobova, Rigonce, Obrežje, Brege, Obrežje, Slovenska vas, Loče). Postopki s tujci različnih državljanstev (Kitajske, Maroka, Kube, Kameruna, Rusije, Turčije, Bangladeša, Pakistana, Jamajke, Konga, Sirije) še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti so na številko za nujne klice 113 včeraj sicer prejeli 255 klicev, od tega je bilo 77 dogodkov takšnih, ki so zahtevali takojšnje posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevami in tujci.

M. K.