Gibanje Svoboda v Krškem dobilo predsednika in lokalni odbor

7.4.2023 | 18:30

Na ustanovni seji (Foto: Gibanje Svoboda Krško)

Krško - Na ustanovitveni seji so se včeraj zbrali člani Gibanja Svoboda Krško in formalizirali delovanje stranke v Mestni občini Krško. Ustanovitvene seje so se med drugimi udeležili tudi poslanka Državnega zbora Tamara Vonta in podžupanja Mestne občine Krško Brigita Piltaver Imperl.

Predsednik lokalnega odbora Svoboda Krško je postal Peter Stopinšek. Za sekretarko lokalnega odbora Krško je bila imenovana Mateja Klakočar. Za člana izvršnega odbora sta bila soglasno izvoljena Olivera Mirkovič in Aleš Novak. Člana izvršnega odbora sta še poslanka Tamara Vonta in vodja svetniške skupine v občinskem svetu Mestne občine Krško Aleš Stopar.

Peter Stopinšek, predsednik lokalnega odbora Svoboda Krško, je uvodoma nagovoril prisotne ter se zahvalil za odziv in prisotnost. Med drugimi je napovedal, da se bodo zavzemali ''za konstruktivno in k rešitvam usmerjeno delovanje stranke. Naše prioritete bodo med drugim tudi izpeljani zadani projekti v predvolilnem času. Lokalni odbor Gibanja Svoboda Krško bo deloval povezovalno med lokalno skupnostjo in občinskimi svetniki na eni strani ter državo na drugi.''

Gibanje Svoboda je v Mestni občini Krško po novembrskih lokalnih volitvah s šestimi izvoljenimi svetniki in svetnicami največja svetniška skupina v mestnem svetu.

M. K.