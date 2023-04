Cesta brigad prenovljena

8.4.2023 | 19:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Zaključena je celovita prenova Ceste Brigad od že rekonstruiranega dela ulice pri Andrijaničevi cesti do križišča z ulico V Brezov log. Šolarji OŠ Bršljin imajo za varno pot v šolo na voljo novih 180 metrov pločnika, kolesarjem je namenjen dodatno zarisan kolesarski pas, zgrajena je bila javna razsvetljava in prenovljena komunalna infrastruktura.

Rekonstrukcija, za katero so, kot so zapisali na MO Novo mesto, namenili 500.000 evrov, je poleg pločnika na desni strani cestišča zajemala še prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo javne razsvetljave in izvedbo kolesarskega pasu na cestišču.

M. K.