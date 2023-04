Posodobitve na državni cesti Boštanj - Planina; zdaj krožišče, nato še obnova mostu

8.4.2023 | 16:00

Krožišče v Šmarju (Foto: Občina Sevnica)

Šmarje - V Šmarju na regionalni cesti Boštanj–Planina gradijo krožišče. V drugi polovici leta načrtujejo tudi obnovo mostu, ki povezuje Sevnico in Boštanj, sporočajo s sevniške občine.

Novo krožišče v Šmarju se bo navezalo na novo zgrajen nadvoz čez trebanjsko železnico. Z ureditvijo se po povečala pretočnost prometa in prometna varnost, saj bo dostop do Industrijske cone Sevnica urejen brez nivojskega križanja z železniško progo. Nosilec in investitor projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Sevnica pa je skladno s sofinancerskim sporazumom uredila vso potrebno dokumentacijo. Dela bodo zaključena predvidoma v sredini letošnjega leta, zaključek del pa je močno odvisen od vremenskih razmer.

Sledi prenova mostu

Po zaključku gradbenih del na območju krožišča je predviden še projekt prenove mostu čez Savo. Investitor prenove mostu je Direkcija RS za infrastrukturo, ki je za projekt že izbrala izvajalca in je pogodba že podpisana. Občina pri prenovi mostu finančno ne sodeluje, je pa aktivno vpeta v usklajevanje poteka projekta, še sporočajo iz Sevnice.

