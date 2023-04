Svetovni dan Romov – šentjernejski Romi pokazali, kaj znajo: peli, plesali, igrali …

8.4.2023 | 09:30

Na šolski prireditvi ob svetovnem dnevu Romov so šentjernejske Rominje znova dokazale smisel za ples!

Mihaela Brajdič, romska pomočnica na OŠ Šentjernej

Ena gasilska slika nastopajočih romskih otrok na prireditvi

Šentjernejski otroci so uživali na prireditvi.

Aljoša Šip, ravnatelj OŠ Šentjernej

Šentjernej - Danes je svetovni dan Romov. Ob tem prazniku se vrstijo mnogi dogodki marsikje, tudi po Dolenjskem, kjer živijo Romi.

Včeraj so na OŠ Šentjernej, ki jo od 802 učencev obiskuje 57 Romov iz več bližnjih romskih naselij, pripravili zanimivo prireditev. Romski otroci so pod vodstvom romske pomočnice Mihaele Brajdič ter dveh javnih delavk pripravili pester program ter se izkazali s petjem romskih pesmi, igranjem na harmoniko, skečem iz Rdeče kapice ter seveda romskim plesom. Pokazali so svojo kulturo, na katero so ponosni.

»Vesela in ponosna sem nanje, da so zmogli, da so se dokazali in da so jih vrstniki iz šole nagradili z močnim aplavzom,« je ob koncu povedala Brajdičeva.

Prireditev si je z veseljem ogledal seveda tudi ravnatelji šole Aljoša Šip ter jim čestital ob dnevu Romov. Za Dolenjski list je povedal, da so romske pomočnice neprecenljive za vzpostavljanje vezi z romskimi otroci, ki prihajajo v šolo, ter inkluzijo in podporo v nadaljnjem procesu izobraževanja. »Lajšajo jezikovne bariere, saj se soočamo predvsem v prvi triadi praktično z dvojezičnostjo,« pove in doda, da bi na šoli potrebovali vsaj še eno romsko pomočnico.

Pogrešajo sistemske rešitve

»S pomočjo romske pomočnice dobivamo vpogled v potrebe otrok, okolja in razmer v družinah, zelo zelo dragocena je tudi kot komunikacijska vez z romskimi družinami,« pove Šip. Največ Romov je seveda v nižjih razredih, osnovno šolo dokončajo redki, a sedaj imajo v višjih razredih 14 Romov.

»Pogrešamo sistemske rešitve, ki se ne tičejo samo šole, ampak tudi reševanje romskega vprašanja na lokalni in sistemski ravni, predšolske vzgoje, socialnih transferjev, pomanjkanje določenih profilov strokovnih delavcev, opolnomočenja romskih staršev, nujna je debirokratizacija šolstva in še kaj. Šola kot taka je največja koncentracija romskih otrok v kraju (in seveda tudi drugih otrok z različnimi potrebami in zmožnostmi) ter staršev, zato se soočamo s povsem drugačnimi izzivi, ki pa so lahko priložnost ali problem – kakorkoli jih pač jemlješ. Čutimo pa zares vse, kar se dogaja v lokalnem okolju - v šoli se pojavijo raznorazne stvari, ki se pogosto dogajajo izven časa pouka, ni pa nujno, da jih lahko zaznamo in preprečujemo prej, ker imamo precej omejene pristojnosti v nekaterih zadevah,« odkrito pove ravnatelj šentejrnejske osnovne šole te poudari preprost cilj: inkluzija vseh v šolski vsakdan in seveda omogočiti enake pogoje vsem otrokom v šoli.

Besedilo in foto: L. Markelj

