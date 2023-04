Tetraplegik Gašper ni obupal: Najraje ima, kadar mu kdo reče, da česa ne more

8.4.2023 | 13:00

Gašper pri svojem "čudežnem" stroju, kjer izdeluje čudovite lesene okrasne izdelke.

Gašperjevi velikonočni zajčki

Jerman Vrh - Konec julija bo minilo šest let, odkar je Gašper Mlakar z Jerman Vrha pri Bučki obsedel na invalidskem vozičku. V hudi prometni nesreči, ko mu je kot motoristu pot prekrižal voznik kombija, je postal tetraplegik, ki pa se zelo razlikuje od mnogih drugih invalidov s podobno usodo: ni obupal in se zaprl v svoj svet, ampak je pogumno sprejel težke okoliščine in osmislil svoje življenje ter ostal optimističen in poln načrtov.

L. Markelj