Suha smreka padla na daljnovod, nato zagorelo

8.4.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.38 je pri naselju Škrjanče pri Novem mestu gorelo pod daljnovodom, podrast in grmičevje v gozdu. Zagorelo je zaradi suhe smreke, ki je padla na žice 110 kilovoltnega daljnovoda. Dežurni delavec elektro podjetja je poskrbel za izklop daljnovoda. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so drevo razžagali in pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Uničen zabojnik

Ob 2.50 pa je v naselju Rodine, občina Črnomelj, gorel komunalni zabojnik. Gasilci PGD Rodine so požar pogasili ter pregledali okolico. Zabojnik je uničen.

M. K.