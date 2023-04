Petkovi zmagi kandidatov za Evropo

8.4.2023 | 11:00

Foto: RK Trimo Trebnje

Na petkovih dvobojih 21. kroga Lige NLB sta zmagi šli tudi v roke dveh kandidatov iz naše regije za mesta na prvenstveni razpredelnici, ki vodijo v Evropo.

Trebanjci so se v domači dvorani na zmagovalne poti po derbiju v Zlatorogu vrnili proti Slovenj Gradcu, Riko Ribnica pa je slavila zmago proti Krškemu.

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec 37:27 (21:15)

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 400, sodnika: Gorenc in Košir.

* Trimo Trebnje: Grčo, Čudić, Slatinek Jovičič 3, Višček 2, Horvat 4, Didovič 2, Jurečič 4 (1), Radojković 2, Pipp 3, Kotar 3, Potočnik 2, Miklavec, Grbić 2, Glavaš 6 (2), Krešić 2, Ćorsović 2.

* Slovenj Gradec: Leben, Smolnikar, Dobaj, Cvetko 7 (2), Bulovič 2, Majcen 4 (1), Velić 1, Levc, Šol, Kotar 4, Svečko 1, Starc 2, Komar, Pelko 3, Lampret 1, Jankovski 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 4 (3), Slovenj Gradec 5 (3).

* Izključitve: Trimo Trebnje 12, Slovenj Gradec 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so le za slabo uro izgubili drugo mesto na lestvici, potem ko so Velenjčani slavili proti Kopru. Varovanci Uroša Zormana so nalogo v 21. krogu opravili z odliko in zanesljivo ugnali šestouvrščene goste iz Slovenj Gradca.

Na lestvici to pomeni, da imajo Celjani s tekmo manj 38 točk, sledi Trimo s 36, na tretjem mestu pa so velenjske ose s 35 točkami, a tekmo manj od Trima.

Ta je hitro unovčil svojo kakovost in proti Korošcem po polovici prvega dela igre povedel s petimi goli naskoka. Žilavi gosti so nato izkoristili slabe minute domačih in se v 26. minuti približali na vsega dva gola.

Zadnje minute prvega polčasa so znova pripadle domačim. V le slabih treh minutah so se z delnim izidom 4:0 namreč na odmor odpravili s prednostjo šestih golov.

Na začetku drugega polčasa so Trebanjci stvari postavili na svoje mesto in prednost dvignili na osem golov. Padca v igri nato za razliko od prvega dela ni bilo, še več, domači so še povišali vodstvo, ki je bilo najvišje, 35:23, po golu Krešimirja Krešića.

Za Trimo je sicer šest golov dosegel Filip Glavaš, enega več pa je pri gostih dosegel Rok Cvetko.

IZJAVI PO TEKMI

Filip Glavaš, rokometaš RK Trimo Trebnje: "Lepo je, da smo se po porazu s Celjem pobrali z zmago pred domačo publiko. Celotno tekmo smo imeli vse pod kontrolo, tako da smo prišli do nove rutinirane zmage nad RK Slovenj Gradec. Kljub visoki zmagi se v ekipi zavedamo, da bi lahko kakšno stvar naredili tudi bolje, zato bomo v naslednjem krogu, ko igramo proti našim večnim rivalom iz MRK Krka te napake poskusili odpraviti."

Miha Kotar, rokometaš RK Slovenj Gradec: "Vedeli smo, da bo težka tekma. Dali smo vse od sebe, vendar smo za kakšen boljši rezultat naredili preveč napak v napadu in v obrambi. Ne preostane mi drugega, kot da čestitam svojemu domačemu RK Trimo Trebnje za zasluženo zmago."

Riko Ribnica - Krško 36:33 (18:15)

Foto: RD Riko Ribnica

* ŠC Ribnica, gledalcev 120, sodnika: Backović in Palačković.

* Riko Ribnica: Jelenovič, Meštrić, Klarič, Levstek 1, Adamič, Bogdanović, Mihelič, Gorenc 5 (2), Žagar 6, Ljevar 9 (2), Grum 4, Cimerman 3, Zakrajšek, Pucelj, Nosan 1, Hrastnik 7.

* Krško: Logar, Žitković, Kozole, Škafar 2, Sintič 9, Sobotič 2, Romih 5, Javor 5 (2), Baznik, Resnik, Košir 6, Novak 1, Švalj 3, Dosedla, Dragan.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 6 (4), Krško 2 (2).

* Izključitve: Riko Ribnica 12, Krško 20 minut.

* Rdeči karton: /.

Potem ko se je zdelo, da bodo Ribničani po odločnem začetku zlahka vknjižili 13. par točk v sezoni, so se zadnjeuvrščeni gosti iz Krškega izkazali za nepopustljivega tekmeca. Vseeno so se v zaključku in po igri v valovih domači utrdili na petem mestu prvenstvene lestvice.

Rokometaši iz dežele suhe robe so dvoboj sijajno odprli in že po dobrih šestih minutah vodili s 6:1. Prednost je nato po zadetku Leona Ljevarja po polovici polčasa znašala že +7, a so gosti do polčasa zarezali v zaostanek in na odmor odšli z -3.

Tudi v drugem polčasu se je lov Krčanov nadaljeval, čeprav so domači vmes večkrat povedli za pet golov. V 38. minuti je bilo na semaforju znova 26:20 za domače, nato pa se je Ribničanom povsem ustavilo. Gosti so namreč po delnem izidu 6:0 v 44. minuti izenačili.

Ribničani so znova povedli za tri (30:27), a veselje ob bolj občutnem vodstvu ni trajalo dolgo, saj je Marko Sintič kmalu zatem vnovič izenačil. V igri v valovih pa so bili srečnejši domači, ki so spet dosegli tri zaporedne gole in po 54. minuti le bolj zbrano igrali s prednostjo ter vknjižili nov par točk.

Pri domačih je devet golov dosegel Ljevar, prav toliko jih je pri gostih zabil Sintič.

IZJAVI PO TEKMI

Gaj Gorenc, rokometaš RD Riko Ribnica: "Začeli smo zelo dobro in se držali načrtov, v nadaljevanju pa nam je malo popustila koncentracija. Začele so se napake v obrambi, še posebej na sredini, kjer smo dobili preveč lahkih zadetkov. Uspelo jim je celo izenačiti. Ves drugi polčas so nam dihali za ovratnik, na koncu pa smo le osvojili dve točki, kar pa je najbolj pomembno."

Mitja Romih, rokometaš RK Krško: "Tekmo smo zelo slabo odprli, saj je domačin povedel s 6:1. Do konca polčasa smo zmanjšali napake, zadevati smo začeli zicerje in ujeli priključek. V drugem polčasu pa nam je mogoče zmanjkalo malo športne sreče."

Rokometaše Ribnice v naslednjem krogu čez teden dni čaka gostovanje pri Mariboru Braniku, medtem ko bo Krško v sredo gostilo Koprčane.

* Izidi, 21. krog:

- sreda, 5. april:

Dobova - Krka 23:24 (12:11)

- petek, 7. april:

Koper - Gorenje Velenje 25:29 (13:13)

Riko Ribnica - Krško 36:33 (18:15)

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec 37:27 (21:15)

- sobota, 8. april:

18.30 LL Grosist SLovan - Jeruzalem Ormož

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Maribor Branik

20.00 Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 20 19 0 1 658:533 38

2. Trimo Trebnje 21 18 0 3 688:540 36

3. Gorenje Velenje 20 17 1 2 628:519 35

4. Krka 21 14 0 7 619:568 28

5. Riko Ribnica 21 13 1 7 629:622 27

6. Slovenj Gradec 21 11 2 8 599:603 24

7. Koper 21 8 2 11 590:565 18

8. Urbanscape Loka 20 7 4 9 540:565 18

9. Jeruzalem Ormož 19 6 2 11 500:560 14

10. Sviš Ivančna Gorica 20 4 5 11 515:588 13

11. LL Grosist Slovan 20 5 2 13 568:630 12

12. Dobova 21 4 1 16 530:608 9

13. Maribor 20 2 3 15 507:569 7

14. Krško 21 2 3 16 551:652 7

STA; M. K.