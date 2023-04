Prvi posredovalci pomagali otroku

8.4.2023 | 18:40

To so fotografije sinočnjega požara (in posledic) pod daljnovodom pri Škrjančah, o njem smo poročali v jutranjem povzetku poročil Uprave za zaščito in reševanje. (Fotografije: PGD Šmihel)

Danes malo po poldnevu so v naselju Krmelj, občina Sevnica, posredovali posredovalci AED pri nudenju prve pomoči obolelemu otroku pred prihodom reševalcev NMP Sevnica, ki so otroka oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 16.07 so v Šeškovi ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Gorelo v gozdu

Ob 17.46 je pri naselju Hudo, občina Novo mesto, gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli dvesto kvadratnih metrov grmovja in suhe trave.

M. K.