Pancar osmi v kvalifikacijah Švice

9.4.2023 | 09:30

Jan Pancar (Foto: arhiv DL; R. N.)

Zürich - Motokrosisti v Švici nadaljujejo preizkušnje svetovnega prvenstva. V Frauenfeldu imajo razširjen tekmovalni konec tedna, saj bodo dirke na sporedu šele na praznični ponedeljek. V včerajšnjih kvalifikacijah razreda MX2 je bil slovenski predstavnik Jan Pancar osmi.

Pancar je nekaj časa celo vodil, potem pa so ga tekmeci prehiteli in nazadnje je končal na osmem mestu. Na ta način je slovenski dirkač prvič v novi sezoni dobil točke za kvalifikacijsko uvrstitev. To je letošnja novost v SP, točke dobi najboljših deset v kvalifikacijski preizkušnji. Najboljši je bil Francoz Thibault Benistant pred Nizozemcem Kayem de Wolfom in vodilnim v SP Belgijcem Jagom Geertsom.

V seštevku sezone je Pancar deseti.

V razredu MXGP, kjer svetovni prvak Tim Gajser zaradi poškodbe še ne nastopa, je kvalifikacije dobil Španec Jorge Prado, ki je tako še povečal vodstvo v SP. Drugi je bil Francoz Romain Febvre, tretji pa Nizozemec Jeffrey Herlings.

V Švici poteka tudi prva dirka evropskega prvenstva razreda EMX 125. Nastopili so trije Slovenci, vendar se Žan Oven in Miha Vrh nista prebila prek kvalifikacij. Na današnji prvi vožnji je nastopil le Jaka Peklaj, a s 26. mestom ostal brez točk. Druga vožnja bo v ponedeljek.

V ponedeljek bodo dirkači v MXGP vozili ob 14. in 17. uri, v MX2 pa ob 13. in 16. uri.

STA; M. K.