V 90. minuti Bilje preprečilo zmago Krke

9.4.2023 | 10:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Nogometaši Krke so v 24. krogu 2. slovenske lige v gosteh proti Biljam igrali 1:1. Novomeščani so sicer trdno na tretjem mestu, a so izpustili priložnost, da bi se drugouvrščenemu Aluminiju točkovno bolj približali. Biljenci so jim zmago preprečili v 90. minuti z golom Nika Preradovića.

Kidričani bodo sicer svojo tekmo tega kroga igrali v ponedeljek v Slovenski Bistrici. Vodilna Rogaška bo takrat gostovala v Beltincih. Slatinčani imajo 52 točk, Aluminij 50, Krka je pri 44, Ilirija pa pri 39 točk. Ljubljanska zasedba je včeraj izgubila v Dekanih z 0:1. Z enakim izidom je Roltek Dob klonil pred Krškim.

V petek so nogometaši kranjskega Triglava premagali Nafto 1903 z 1:0.

* Izidi, 24. krog:

- petek, 7. april:

TRIGLAV KRANJ - NAFTA 1903 1:0 (0:0)

* Kranj, gledalcev 250, sodniki: Rađević, Dedić, Majcen.

* Strelec: 1:0 Okocha (62.).

* Triglav Kranj: Alagić, Šalja, Čadež (od 78. Dakić), Kregar, Schweiger, Kondić, Okocha (od 90. Magister), Kričković (od 66. Kozić), Bobarić, Gašperin, Pokorn.

* Nafta 1903: Kiss, Dinnyes (od 70. Pigec), Botond, Boros (od 59. Feher), Novinič (od 59. Plej), Igrec (od 70. Petrović), Szabo, Kumer, Papp (od 79. Murar), Urh.

* Rumeni kartoni: Lečnik Spaić, Gašperin; Igrec, Petrović.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 8. april:

VITANEST BILJE - KRKA 1:1 (0:1)

* Bilje, gledalcev 180, sodniki: Jazbec, Vojska, Jamnik.

* Strelca: 0:1 Krznarić (31.), 1:1 Preradović (90.).

* Bilje: Lipičar, Dar. Jalinous, Erniša, Koron, Slavec, Žejen, Daw. Jalinous (od 91. Ilić), Preradović, Lesjak (od 60. Koštić, od 77. Sawadogo), Pori (od 60. Breganti), Gomizelj.

* Krka: Čadež, Mešanović (od 70. Drk), Ejup, Bedek, Žur (od 70. Đapo), Majić, Marijanović (od 82. Predanič), Jakopović, Krznarić, Kapitanović (od 88. Kovačič), Blaževski.

* Rumeni kartoni: Slavec; Marijanović, Kovačič.

* Rdeči karton: /.

ROLTEK DOB - KRŠKO 0:1 (0:1)

* Dob, gledalcev 150, sodniki: M. Jug, Vidali, T. Jug.

* Strelec: 0:1 Zakrajšek (10.).

* Dob: Fermišek, Vrhovnik (od 62. Bračun), Černe (od 54. Zenković), Justin, Avbelj (od 46. Račić), Makovec, Gorenc Stankovič, Rems (od 28. Dajčman), Mitrović, Židan, Kasnik (od 46. Pantelić).

* Krško: Goričar, Olamba, Kunštić, Stožinič, Rudonja, Čeh (od 93. Brekalo), Lovrić (od 82. Jurečič), Ruedl (od 90. Gorenc), Hanžek, Arapović, Zakrajšek.

* Rumeni kartoni: Vrhovnik, Černe, Dajčman; Goričar, Čeh, Kunštić.

* Rdeči karton: /.

JADRAN DEKANI - ILIRIJA 1911 1:0 (1:0)

* Dekani, gledalcev 100, sodniki: Kovačič, Čiča, Antolič.

* Strelec: 1:0 Bilić (44.).

* Jadran: Gabrić, Stepančič (od 73. Gotovac), Kremenović, Bilić (od 86. Rudonja), Panić (od 73. Demiri), Šehić, Owusu, Ljutić, Cukjati (od 86. Fortuna), Jurman, Galina (od 63. Stanojević).

* Ilirija: Dermastija, Vendramin (od 73. Beguš), Ivkič, Tomiček, Djermanović, Poplatnik, Štricelj, Benkič (od 82. Golob), Zyberi (od 73. Novak), Rotar, Škoflek.

* Rumeni karton: Benkič.

* Rdeči karton: /.

- ponedeljek, 10. april:

14.30 BELTINCI KLIMA TRATNJEK - ROGAŠKA

16.00 KETY EMMI & IMPOL BISTRICA- ALUMINIJ

16.00 FUŽINAR VZAJEMCI - BRINJE GROSUPLJE

16.00 RUDAR VELENJE - PRIMORJE EMUNDIA

* Lestvica:

1. Rogaška 23 16 4 3 39:18 52

2. Aluminij 23 15 5 3 45:17 50

3. Krka 24 12 8 4 37:20 44

4. Ilirija 1911 24 11 6 7 39:23 39

5. Beltinci Klima Tratnjek 23 10 6 7 36:34 36

6. Vitanest Bilje 24 9 6 9 34:42 33

7. Nafta 1903 24 9 5 10 42:37 32

8. Jadran Dekani 24 6 11 7 20:23 29

9. Primorje eMundia 23 6 10 7 31:33 28

10. Fužinar Vzajemci 23 8 4 11 33:39 28

11. Brinje Grosuplje 23 8 3 12 22:29 27

12. Triglav Kranj 24 8 3 13 23:42 27

13. Rudar Velenje 23 6 8 9 32:38 26

14. Kety Emmi&Impol Bistrica 23 6 7 10 25:31 25

15. Roltek Dob 24 4 8 12 31:46 20

16. Krško 24 5 4 15 29:48 19

STA; M. K.