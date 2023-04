Intenzivna obnova atletskega stadiona po načrtih

9.4.2023 | 11:30

Tekaška steza na atletskem stadionu (Fotografije: Občina Brežice)

Nova LED razsvetljava za potrebe izvajanja treningov

Zasaditev dreves in zelenja v sklopu prenove stadiona

Brežice - Obnova brežiškega atletskega stadiona, ki se je začela oktobra lani, poteka kot načrtovano, sporočajo z občine. Po obdobju mirovanja se dela od marca naprej intenzivno nadaljujejo. Trenutno poteka asfaltiranje tekaške steze, ki je bila v času obnove razširjena za dve tekališči (iz šestih na osem). Po 20. aprilu je načrtovano polaganje sintetične prevleke (tartana). Obnova stadiona se bo zaključila do julija 2023, ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje. Vrednost prve od šestih in hkrati najobsežnejše faze obnove znaša dobrih 900.000 evrov.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, občina vsako leto obnovi katerega od številnih športnih objektov - v lasti občine jih je več kot 40. V preteklih letih je bil temeljite obnove deležen nogometni stadiona, sedaj pa torej poteka obnova leta 1999 urejenega atletskega stadiona, na katerem so trenirali tudi vrhunski športniki, kot je svetovni in olimpijski prvak v metu kladiva Primož Kozmus.

Z obnovo se bodo zamenjali oz. obnovili dotrajani elementi atletskega stadiona, s čimer se bo izboljšala uporabnost objekta, varnost uporabnikov ter podaljšala življenjska doba stadiona, pravijo na občini: '' Prenovljeni stadion bo omogočal tudi izvedbo tekmovanj višjega ranga. V Atletskem klubu Brežice se veselijo novih pogojev na trening, v prihodnje pa bi se radi pokazali tudi kot organizatorji tekem in atletskih mitingov, kar jim bo prenovljeni stadion tudi omogočal.''

Celotna vrednost obnove je ocenjena na 1,6 milijona evrov, od tega dobrih 900.000 evrov predstavlja 1. faza. Zaradi obsega del je celoten projekt razdeljen na 6 faz: 1. faza: zamenjava sintetične podlage, drenažnega asfalta, odvodnjavanje, zamenjava opreme vezane na zamenjavo sintetične podlage, ureditev elektrike in kanalizacije vezane na to fazo in kot predpriprava na nadaljnje faze; 2. faza: kontejnerji za garderobe, sanitarije, fitnes, prvo pomoč – objekti za nemoteno delovanje stadiona; 3. faza: ureditev dostopne poti do tribun in merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev (vključno z kontejnerjema) ter pripadajoča infrastruktura; 4. faza: montažne tribune s pripadajočo infrastrukturo, 5. faza: nova ograja z vsemi vhodi in kartičnim dostopom in 6. faza: ureditev parkirišča.

V sklopu projektov participativnega proračuna Občine Brežice je bila na pobudo občanov ob robu atletskega stadiona urejena tudi rekreativna tekaška steza, ki je namenjena rekreativcem tako v času, ko stadion uporabljajo za svojo vadbo atleti, kot takrat, ko je stadion zaprt.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o obnovi Atletskega stadiona Brežice