Znani vsi štirje polfinalisti končnice 1. SNTL za moške

9.4.2023 | 09:00

ŠD SU (Foto: NTZS)

V derbiju 17. kroga je ŠD SU doma s 4:1 premagal Kemo Murexin I. Z zmagami v Mengšu (4:2) in Ljubljani (4:0) sta se ob Novomeščanih in Pucončanih v končnico uvrstila še Maribor in Inter Diskont I. Do zmage je v gosteh v tem krogu proti Vesni I prišla še Savinja I, ki je zmagala s 4:1, medtem ko je bila Krka I doma s 4:0 boljša od Tempa.

Vodilni ŠD SU, ki se je že pred nekaj krogi zagotovil igranje v končnici, je v derbiju 17. kroga doma premagal Pucončane. Najboljši igralec lige, Uroš Slatinšek, je obračun s Kemo Murexinom končal z zmagama proti Luki Norčiču in Tomažu Pelcarju, z bratom Juretom pa je bil uspešen tudi v igri dvojic, ko sta premagala Damjana Zelka in Pelcarja. Starejši od bratov Slatinšek, Jure, je pred tem boljši od Zelka, edino zmago za goste pa je proti Jožko Omerzelu priigral Pelcar.

Mariborčani so z zmago v Mengšu dokončno potrdili uvrstitev med prve štiri ekipe po rednem delu prvenstva. Z dvema posamičnima zmagama je bil najbolj zaslužen za novi dve točki Gregor Komac, po enkrat pa sta slavila še Tomaž Roudi in Matevž Črepnjak. V domači ekip je neporažen ostal Andraža Avbelj, ki je v posamičnem dvoboju ugnal Črepnjaka, v igri dvojic pa je slavil tudi s Klemenom Jazbičem.

Nekaj podobnega kot za mariborsko ekipo je na Kodeljevem v Ljubljani veljalo tudi za Ravenčane. Najbližje zmagi za Kajuh-Slovan je bil Mihael Kocjančič, ki je proti Darku Jamšku izgubil z 2:3, zadnji niz z 9:11, medtem ko sta Mitja Horvat in Andrej Bač svoja nasprotnika, Andraža Novaka in Bora Brodnjaka premagala s 3:1. V dvojicah Žiga Kristijan Žigon in Horvat nista imela težav proti Domnu Peperku in Slavenu Radiču.

Savinja I je po dveh zmagah Brina Vovka Petrovskega, ki je bil v dvojicah slavil še z Maticem Čoparjem in eni Jake Golavška zanesljivo premagala Vesno I. Za Založane je do zmage prišel Taj Lavrič. Do nove, sedme letošnje zmage je doma prišla Krka I, ki Tempu ni oddala niti enega dvoboja. V posamičnih dvobojih so zmagali Aljaž Šmaljcelj, Matej Mamut in Denis Pintar, med dvojicami pa je ob Šmaljclju igral še Neven Krković.

Izidi 17. kroga v 1. SNTL za moške

M. Š.