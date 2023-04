SVIŠ skočil na deveto mesto

9.4.2023 | 08:30

Foto: RK SVIŠ Ivančna Gorica

Stična - Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so v tekmi 21. kroga lige NLB premagali Maribor Branik s 30:26 (18:12).

* Dvorana OŠ Stična, sodnika: Turnšek, Čretnik.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Struna, Glavan 1, Bevec 3, Cirar 3, Justin 1, Abramović 1 (1), Zavodnik 5, Tekavčič 5, Omahen, Kutnar, Pirnat, Marojević 5, Sašek 3, Kompare, Košir 3.

* Maribor Branik: Zupančič, Strašek, Planinšek 1, Jezernik 3, Sok 4 (2), Kovačec 1, Jerenec 1, Košec, Gregorič 3, Kačičnik 4, Budja 9, Razgor, Hedl.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 1 (1), Maribor Branik 3 (2).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 6, Maribor Branik 6 minut.

* Rdeč karton: /

Ekipa iz Ivančne Gorice je prišla do zmage proti predzadnjim Mariborčanom, potem ko si je v prvem delu priigrala že lepo prednost, a je gostom na začetku drugega uspelo zaostanek znižati. Preobrata vseeno ni bilo in Sviš je z novima točkama skočil na deveto mesto prvenstvene lestvice. Maribor ostaja na predzadnjem, točkovno izenačen s Krškim.

V prvem delu se je zdelo, da bo Maribor doživel visok poraz. Domači so bili po izenačenem začetku - nazadnje sta bili ekipi skupaj pri 11:10 - v zaključku prvega dela zelo zanesljivi in so si priigrali lepo prednost (18:12).

A gostje se niso predali, v začetku drugega dela so začeli zaostanek topiti in se do 43. minute približali le na dva gola zaostanka (20:22). Preobrata pa le ni bilo, saj je Sviš hitro spet povedel za štiri, približno takšno razliko pa nato ohranjal do konca dvoboja.

Pri domačih so bili s po petimi goli najbolj razpoloženi Denis Zavodnik, Matevž Tekavčič in Marko Marojević, pri gostih je z devetimi goli izstopal Izidor Budja.

V naslednjem krogu bodo rokometaši iz Ivančne Gorice gostovali v Celju, Mariborčani bodo gostili Ribničane, obe tekmi bosta v petek, 14. aprila.

* Izidi, 21. krog:

- sreda, 5. april:

Dobova - Krka 23:24 (12:11)

- petek, 7. april:

Koper - Gorenje Velenje 25:29 (13:13)

Riko Ribnica - Krško 36:33 (18:15)

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec 37:27 (21:15)

- sobota, 8. april:

LL Grosist SLovan - Jeruzalem Ormož 32:28 (19:16)

Sviš Ivančna Gorica - Maribor Branik 30:26 (18:12)

Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško 23:31 (10:17)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 21 20 0 1 689:556 40

2. Trimo Trebnje 21 18 0 3 688:540 36

3. Gorenje Velenje 20 17 1 2 628:519 35

4. Krka 21 14 0 7 619:568 28

5. Riko Ribnica 21 13 1 7 629:622 27

6. Slovenj Gradec 21 11 2 8 599:603 24

7. Koper 21 8 2 11 590:565 18

8. Urbanscape Loka 21 7 4 10 563:596 18

9. Sviš Ivančna Gorica 21 5 5 11 545:614 15

10. Jeruzalem Ormož 20 6 2 12 528:592 14

11. LL Grosist Slovan 21 6 2 13 600:658 14

12. Dobova 21 4 1 16 530:608 9

13. Maribor 21 2 3 16 533:599 7

14. Krško 21 2 3 16 551:652 7

STA; M. K.