Novomeški tek - v ponedeljek zapore v mestnem jedru

9.4.2023 | 16:10

Foto: arhiv DL

Veliki krog (7,7 km)

Mali krog (480 m)

Novo mesto - Novomeški tek že 23. let tradicionalno poteka na novomeškem Glavnem trgu in predstavlja dan teka za vse generacije, namenjen je tako začetnikom kot izkušenim tekačem.

Prijave so možne še na dan tekmovanja do 13. ure.

Tekaški praznik bodo na praznični ponedeljek, 10. aprila, spremljale tudi zapore v mestnem jedru.

Popolna zapora prometa bo tako med 8. in 18 uro od Kandijskega mostu do Rozmanove ulice in po Dilančevi, Šolski, Jenkovi, Jerebovi, Germovi, Vrhovčevi, Ragovski ulici ter Ragovem.

M. K.