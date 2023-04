VIDEO: Na forumih razburjeni, zdravnica bi 8-letniku predpisala antibiotik, še preden bi ga pregledala

9.4.2023 | 18:50

ZD Brežice (Foto: R. K.)

Slovenski uporabniki družabnih omrežjih v teh dneh razburjeno glodajo novo kost. Gre za nov posnetek iz slovenskih zdravstvenih ustanov, ki priča o slabih razmerah v slovenskem zdravstvu.

Incident naj bi se v petek odvil v Zdravstvenem domu Brežice, kamor je po pričevanju uporabnika mama pripeljala svojega 8-letnega sina. Kot je razvidno s posnetka, je zdravnica dečku, ki se je tam domnevno znašel zaradi angine, želela predpisati antibiotike, natančneje ospen, še preden ga je pregledala. V oči bode tudi dejstvo, da po navedbah zdravnice ospena v Brežicah ni na voljo, zato je mami otroka svetovala, naj poizkusi v Krškem, ali pa se z receptom odpravi čez mejo v hrvaški Samobor. »A pregledali ga pa ne boste nič,« je vprašala mama, na kar je zdravnica mladega bolnika le povabila v ordinacijo.

Kot je zapisal razjarjen uporabnik, ki je objavil posnetek, bi se, v kolikor k pregledu zdravnice ne bi pozvala mama, vse skupaj »končalo kar na hodniku oz. čakalnici.«

Kar zadeva napotek glede zdravil, s katerim je postregla zdravnica, spomnimo, da so se slovenske lekarne že na začetku januarja srečevale s težavami pri dobavi nekaterih antibiotikov za otroke. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je takrat napovedala, da bo pomanjkanje začasne narave, pediatri pa so zagotovili, da so na voljo ustrezna nadomestna zdravila.

R. T.