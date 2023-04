Ponekod že gorijo kresovi ...; rop v Kočevju

10.4.2023 | 08:20

Kresove pred prvim majem še postavljajo. Ponekod so (po)goreli prezgodaj ... (Simbolna slika; arhiv DL)

Sinoči ob 19.44 so v Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bela Cerkev so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in s termo kamero pregledali okolico dimnika.

Ponoči ob 0.34 pa je na Črnomaljski cesti v Metliki gorel kup drv, pripravljenih za kresovanje. Gasilci PGD Metlika so požar pogasili.

Rop

Včeraj, nekaj pred 21. uro, so bili policisti obveščeni o ropu v Kočevju. Do oškodovanca, ki je sedel v vozilu, so pristopili trije moški in z grožnjami od njega zahtevali denar. Ko jim je izročil manjšo vsoto, so s kraja s svojim vozilom pobegnili.

S PU Ljubljana so poslali opis roparjev: moški, stari med 15 in 20 let, visoki med 170 in 180 cm, vsi so bili oblečeni v temnejša oblačila, eden je imel svetle lase in je bil širši čez ramena. Policisti jih še iščejo.

M. K.