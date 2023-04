Na velikonočni ponedeljek na obiske in izlete; v Metliki zaviranje kola, v Mirni Peči blagoslov motorjev

V Metliki bodo danes zavirali kolo ...

... V Mirni Peči pa blagoslovili motorje in motoriste. (Fotografije: arhiv DL)

Dan po veliki noči, na velikonočni ponedeljek, ko se kristjani spominjajo prikazovanja vstalega Jezusa njegovima učencema, se bodo mnogi odpravili od doma. Po običaju namreč verniki tega dne obiščejo sorodnike in prijatelje ter delijo veselje ob Jezusovem vstajenju. Pri nas je velikonočni ponedeljek enako kot v večini evropskih držav dela prost.

Kristjani verujejo v Jezusovo vstajenje tudi na osnovi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal in jim z znamenji dokazal svojo istovetnost. Med njimi sta tudi dva učenca, ki sta ga na poti v Emavs prepoznala po lomljenju kruha in novico sporočila drugim, kar opisuje Sveto pismo.

Po ljudskem običaju je zato ta dan namenjen obiskom, marsikje pa je tudi dela prost dan. Slednje številni izkoristijo za obiske in izlete. Tem naj bi bilo danes bolj ali manj naklonjeno tudi vreme.

Po cerkvah bodo danes še vedno potekala bogoslužja. Po več slovenskih krajih je tudi navada, da na velikonočni ponedeljek v krogu družine ali širše skupnosti pripravijo posebne igre s pirhi, kot sta sekanje in trkanje pirhov. Ponekod pirhe tudi skrivajo in iščejo.

Papež Frančišek bo opoldne na Trgu sv. Petra v Vatikanu molil z verniki in s tem zaključil letošnje praznovanje velike noči.

V Metliki izročilno velikonočno zaviranje kola

Člani Metliške folklorne skupine Ivan Navratil, ki na velikonočni ponedeljek vsako leto pripravijo prireditev Vuzemski ponedeljek s tradicionalnim zaviranjem kola, bodo to značilno metliško obredje izvedli tudi danes. Letošnjo 32. prireditev bodo ob mestni godbi popestrili še člani metliškega Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka.

Po končani prireditvi na Trgu svobode bo sledilo srečanje z obiskovalci in gosti.

Po podatkih Folklorne skupine Ivan Navratil želijo prikazati izročilni ljudski običaj zaviranje kola, ki ga je belokranjski narodopisec Ivan Navratil že leta 1888 opisal v Ljubljanskem zvonu, temu obredju pa so se metliški meščani odpovedali zelo redko.

Metliško kolo na prostem na vuzemski oziroma velikonočni ponedeljek so sicer v preteklosti zavirali na metliškem Pungartu pri cerkvici sv. Martina, od leta 1992 pa ga plešejo na omenjenem Trgu svobode v starem delu mesta.

Obredje v celoti združuje šest različnih plesnih iger - kolo, must, rešetca, robčeca, petelinji boj in turn, od katerih pa nekatere v zadnjem obdobju opuščajo. Gre sicer za ohranjeni najstarejši splet plesov, pesmi in iger na Slovenskem, ki so ga leta 2013 vpisali v register nesnovne kulturne dediščine, leta 2018 pa razglasili za nesnovno dediščino državnega pomena.

Metliško vuzemsko obredje plešejo brez glasbene spremljave. Plesalci si dajejo takt z lastnim petjem. Obuditev tega običaja je bila deležna številnih pohval, "Navratilovci pa praznovanje velikonočnega ponedeljka v zadnjem času obravnavamo kot praznik Metliške folklorne skupine Ivan Navratil", so še sporočili iz Metlike.

Metliško kolo bodo zavirali danes ob 14.30.

V Mirni Peči 25. vseslovenski blagoslov motorjev in motoristov

V Mirni Peči na Dolenjskem ob današnjem velikonočnem prazniku pripravljajo 25. tradicionalno vseslovensko srečanje motoristov z blagoslovom motociklov. Na srečanju, ki se ga je v preteklih letih udeležilo tudi več kot 10.000 motoristov iz Slovenije in tujine, tokrat prav tako pričakujejo veliko udeležbo, so napovedali prireditelji.

Osrednji del srečanja z blagoslovom motorjev, s pozdravnimi govori in kulturno-zabavnim sporedom bodo začeli po praznični maši ob 11. uri, je povedal predstavnik Motokluba Trebnje Leopold Pungerčar.

Prireditev bo potekala na velikem parkirišču pred mirnopeško cerkvijo, njen kulturni program bodo posvetili letošnji 25-letnici tega tradicionalnega srečanja. Motoriste in njihove motocikle bo blagoslovil tudi novomeški škof Andrej Saje.

Začrtali bodo tudi novo motoristično sezono in se vnovič srečali s prijatelji, je dodal Pungerčar.

Sicer pa je poudaril, da namen mirnopeškega srečanja ni zgolj srečevanje motoristov, temveč želijo s tem javnost in motoriste na začetku motoristične sezone opozoriti na prometno varnost, ki je, kljub temu, da se z vsakim letom krepi, še vedno nezadostna.

