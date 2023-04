Narava paletnih barv: Antonija Žener razstavlja na Gradu Rajhenburg

10.4.2023 | 11:30

Antonija Žener (Fotografije: Pavel Perc)

Razstavo je odprla podžupanja Brigita Imperl Piltaver.

Margareta Marjetič in Antonija Žener

Brestanica - Do 5. maja bo na Gradu Rajhenburg odprta samostojna razstava z naslovom Narava paletnih barv, na kateri se predstavlja s svojimi deli ljubiteljska likovnica iz Krškega. Antonija Žener je svojo drugo ljubezen posvetila likovnemu ustvarjanju, saj je vedno hrepenela po slikanju, a se mu je z mladostnim zagonom lahko predala šele kot upokojenka.

Ideje za ustvarjanje poišče v naravi, v stvaritvah človeških rok, nenadnih doživetjih ali motivih iz naše dediščine. Že poprej je bilo zelo aktivna na kulturnem področju. Osem let je bila tudi predsednica Kulturnega društva Libna, v katerem so se članice posvečale tudi negovanju kulturne dediščine. Bila je dejavna pri posavskih seniorjih, pri likovni sekciji Ljudske univerze Krško, zdaj pa še posebej aktivno sodeluje in ustvarja v Likovnem društvu OKO Krško in v Likovnem društvu Brežice. V njunem imenu sta likovni kolegici ob otvoritvi čestitala Roman Blatnik in Zlatka Vučinić.

Antonija Žener se udeležuje slikarskih delavnic in izobraževanj z raznimi likovnimi mentorji. Vsak od njih ji odkrije nove poti, drugačne prijeme in možnosti, od njih pridobiva nova znanja, zato preseneča z vse bolj izpopolnjeno tehniko in z novostmi bogati svoje likovne stvaritve.

Sodeluje na številnih likovnih dogodkih v Posavju, skupinskih razstavah ob zaključku delavnic, ob spominskih dnevih in praznikih. Včasih se človek sprašuje, kako zmore vse to. Kot nam je povedala ob otvoritvi razstave, ki jo je odprla krška podžupanja Mestne občine (MO) Krško Brigita Imperl Piltaver, je imela že kakšno desetino samostojnih, sodelovala pa je na nekaj deset skupinskih razstavah. Uporablja različne slikarske tehnike, sprva je ustvarjala predvsem v olju na platnu, v zadnjem obdobju pa išče izzive pretežno v akrilu.

»Gospa Antonija je z družinskimi vezmi povezana s staro rajhenburško družino Ženerjevih iz Trga, morda zato rada sodeluje z likovno sekcijo Svobode Brestanica in se udeležuje naših Ex-temporov že od 2013. leta. Skupaj s Stanetom Fabjančičem pa se je v decembru 2017 predstavila tudi z razstavo v prostorih nekdanje banke v Brestanici, Antonija z olji in akrilom, Stane pa z izrezankami,« je med drugim povedala predsednica KD Svoboda Brestanica Margareta Marjetič. Brez nje ne bi bilo te razstave, se je predsednici zahvalila Ženerjeva.

Odprtje so obogatili: s pesmimi baritonist Jernej Železnik in tenorist Marko Železnik ob klavirski spremljavi Janka Avsenaka, recitatorki Marja Petan in Maria Rosa Kozmus ter citrarka Živa Župevc in Jurij Župevc z bobni.

P. P.

Galerija