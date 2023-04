FOTO: Po blagoslov v Mirno Peč 16.000 motoristov

10.4.2023 | 14:30

Letošnji blagoslov je opravil škof Andrej Saje.

Slakove melodije so tudi letos zaigrali člani Društva harmonikarjev Mirna peč.

Mirno peč so znova preplavili motorji.

Mirna Peč - Motoristi iz celotne Slovenije so se letos že 25. na velikonočni ponedeljek zbrali na srečanju in blagoslovu v Mirni Peči. Blagoslova motorjev in motoristov se je po oceni organizatorja, sekcije Motoklub Avto moto društva Trebnje, udeležilo okoli 16.000 motoristov, na dogodku pa je bilo še veliko drugih obiskovalcev.

Somaševanje in blagoslov sta skupaj z novomeškim škofom Andrejem Sajetom opravila mirnopeški župnik Janez Rihtaršič in župnik Janez Šimenc, ki je leta 1998 začel zdaj že 25. blagoslov motoristov in motorist. Program so s petjem in harmoniko obogatili člani ansambla Pogum in otroški pevski zbor pod vodstvom Katje Šuštaršič.

Organizatorji poudarjajo, naj motoristična sezona ne pomeni sproščanja adrenalina, preizkusa zmogljivosti motornega kolesa in svojih sposobnosti na cesti, ampak predvsem varno uživanje v vožnji.

Tekst in foto: Nuša Vavtar

