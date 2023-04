FOTO: Novomeški tek Primožu Kobetu in Klari Lukan

10.4.2023 | 17:10

Primož Kobe in Klara Lukan

Štart osrednje tekaške preizkušnje 23. Novomeškega teka.

Novo mesto - Primož Kobe (AK Krka) med fanti in Klara Lukan med dekleti sta zmagovalca današnjega 23. Novomeškega teka, ki ga je v sodelovanju z Zavodom Novo mesto in Teki Dolenjske organiziral Atletski klub Krka. Poleg tega so pripravili tudi otroški tek, štafetne teke za osnovnošolce in tekaško preizkušnjo za delavske športne igre.

Z osrednjo preizkušnjo, dolgo 7,7 km, ki so jo speljali po starem mestnem jedru, skozi mestni gozd Ragov log, preko Ragovskega mosta nazaj na Glavni trg, je najhitreje, kot že rečeno, opravil novomeški maratonec Primož Kobe, ki je imel že po prvem krogu zajetno prednost. V cilj je pritekel s časom 21:38. »Konkurenca je bila dobra. Začetni kilometer, tukaj čez klanec na Ragovo, sem šel malo počasneje, nato pa sem v dolino dol začel stopnjevat svoj tempo, tako da je šlo kar hitro. S svojim nastopom sem zadovoljen. Mislim, da sem zelo dobro pripravljen, škoda da mi ni uspelo kakšen vidnejši rezultat doseči na polmaratonu pred dnevi v Pragi. Zdaj imam v načrtu maraton na Dunaju,« je povedal Kobe. Drugo mesto je na 23. Novomeškem teku osvojil Rok Puhar (AD Kronos), tretji pa je bil Jakob Medved (Športno društvo Tek je Lek).

Šentjernejčanka Klara Lukan med dekleti ni imela prave konkurence, saj je najbližjo zasledovalko Novomeščanko Anjo Fink (AD Kronos) za sabo pustila skoraj tri minute in pol. Tretja je bila Kim Ameršek (AD Kronos). »Novomeški tek mi že iz otroških let pomeni zelo veliko, kajti tu sem odtekla svoje prve tekme. Nanj imam zelo lepe spomine. Z veseljem sem se odzvala letošnjemu povabilu, s trenerjem sva se odločila, da namesto dolgega tekaškega teka doma, naredim trening tukaj. Ob lepem vremenu in podpori publike sem zelo uživala,« je povedala Lukanova.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija