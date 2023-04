FOTO: Črn dim iz Žabjaka

10.4.2023 | 18:00

Novo mesto - Iz novomeškega romskega naselja Žabjak se vije gost, črn dim. Na PU Novo mesto zaenkrat (ob 18.00) še ne morejo potrditi, kaj gori, so se pa tja seveda odpravili tudi gasilci.

Dodano ob 20.00:

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so ob 17.50 ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava, podrast in kupi suhih vej. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini približno 500 kvadratnih metrov.

Foto: B. B.