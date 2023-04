Poškodba motoristke

10.4.2023 | 18:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 13.12 je na Glavni cesti na Mirni pri padcu z motorjem poškodovala motoristka. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečeni in pomagali pri prenosu reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so jo prepeljali Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorela elektro omarica

Dopoldne malo po deveti je v naselju Mali Slatnik, občina Novo mesto, zagorela elektro omarica. Pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas je požar ugasnil. Gasilci so zavarovali kraj in opravili pregled z termovizijsko kamero. Obveščen je bil dežurni delavec Elektra Ljubljana, ki je odpravil napako.

V bloku iztekala voda

Ob 10.54 so na Zdolski cesti v Krškem gasilci PGE Krško ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in preprečili nadaljnje iztekanje vode.

S helikopterjem v UKC

Ob 13.33 je je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu ekipe Enote helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor prepeljala obolelo osebo iz Črnomlja v UKC Ljubljana.

M. K.