Sobivanje z Romi: Prej mirno, zdaj varnostne kamere

11.4.2023 | 15:00

Na zboru krajanov so zahtevali zaostritev socialne politike do Romov, ki izigravajo predpise in norme družbenega obnašanja. (Foto: M. L.)

Velika Dolina - Kdaj bodo na Ponikvah večinski prebivalci in Romi živeli v sožitju, so se mogoče spraševali udeleženci nedavnega zbora krajanov na Veliki Dolini. Ali pa za tako spraševanje še ni čas, ker se morajo prej poleči glasovi s tega zbora, med katerimi so bili nekateri veliko glasnejši kot v običajnih pogovorih.

Ta glasnost ne preseneča. Na zbor so krajani prišli namreč, kot je pokazala večina nastopov, po jasen odgovor, ali lahko oblasti v sodelovanju s policijo prekinejo rastoči niz kaznivih dejanj, katerih storilci so tudi po uradnih podatkih policije Romi. Takega odgovora ni bilo, niso ga mogli dati niti navzoči policisti, potem ko so ga nekateri od njih dobesedno zahtevali.

Na zboru krajanov o kaznivih dejanjih Romov in napetostih v odnosih med Romi in večinskim prebivalstvom – Romska družina v Župelevcu za zgled – Prijaviti kraje, čeprav v vrednosti enega evra – Napovedali podpis peticije

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

M. Luzar