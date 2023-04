FOTO: Za vuzem spet zavirali kolo

Foto: M. Glavonjić

Metlika - Metliška folklorna skupine Ivan Navratil je v ponedeljek v Metliki pripravila tradicionalno prireditev Vuzemski ponedeljek, na kateri prikažejo ljudski običaj z naslovom Metliško obredje - zaviranje kola.

Vuzemski ponedeljek so letos odprli Mali Navratilčki, otroška folklorna skupina, ki se je članski zasedbi pridružila pred enajstimi leti. Vodi jih Mateja Klemenčič. Za njimi so na trg zasedle članice Folklorne skupine Izvor, ki deluje v okviru Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika, najbolj pa je završalo, ko so ubranim glasovi in koraki svojo koreografijo začeli člani Folklorne skupine Ivan Navaratil.

Metliško obredje je bilo leta 2013 vpisano v register nesnovne kulturne dediščine in od leta 2018 razglašeno za nesnovno dediščino državnega pomena. Če bo vse tako, koti si želi predsednik FS Ivan Navratil Jani Stopar, bo dogodek kmalu prišel tudi na seznam Unesca.

Po končanem uradnem delu so se vsi udeleženci in tudi številni zbrani vključno z županjo Martino Legan Janžekovič prejeli za roke in zaplesali metliško kolo.

M. G.

