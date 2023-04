Pancar deveti v Švici

11.4.2023 | 13:00

Jan Pancar (Foto: AMZS)

Frauenfeld - Francoski motokrosist Maxime Renaux je zmagovalec tretje preizkušnje sezone v razredu MXGP v švicarskem Frauenfeldu. Tekmovalce je tokrat čakal razširjen program, saj so bile dirke namesto v nedeljo na praznični ponedeljek. V razredu MX2 je slavil njegov rojak Thibault Benistant, edini Slovenec Jan Pancar je bil deveti.

Renaux je bil najhitrejši v drugi vožnji, prvo pa je končal na drugem mestu le za vodilnim dirkačem v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Špancem Jorgejem Pradom. Slednji je drugo vožnjo sklenil na tretjem mestu in bil skupno drugi. Še en Francoz Romain Febvre je bil tokrat tretji in drugi in je na koncu stopil na najnižjo stopničko.

V razredu MXGP še vedno zaradi poškodbe ne tekmuje aktualni svetovni prvak, Slovenec Tim Gajser. V skupnem seštevku v vodstvu ostaja Prado s 155 točkami. Drugi je svetovni prvak iz leta 2021, Nizozemec Jeffrey Herlings, danes skupno četrti, s 134 točkami, tretji je današnji zmagovalec Renaux s 131, četrti pa Febvre s 129. Od letos naprej točke za svetovno prvenstvo dobi tudi deset najboljših v kvalifikacijah.

V razredu MX2 je bil slovenski predstavnik Jan Pancar deveti, kar je njegova najboljša uvrstitev letos. Prvo vožnjo je končal na desetem mestu, v drugi je bil deveti. V tem razredu je slavil Francoz Thibault Benistant, tudi zmagovalec druge vožnje. Drugi je bil Italijan Andrea Adamo in tretji Nizozemec Kay de Wolf.

Njegov rojak Roan Van De Moosdijk je dobil prvo vožnjo, a je bil v drugi šele osmi in je na koncu končal tik pod odrom za zmagovalce. Vodilni v skupnem seštevku Belgijec Jago Geerts je prvo vožnjo sklenil na sedmem mestu in drugo na tretjem, tako da je bil skupno peti.

"V prvi vožnji nisem peljal najbolje, saj mi start ni uspel. V drugi pa mi je šlo bolje in sem zadovoljen z dvema vožnjama v 'top deset' ter sem se kar veliko naučil, zato mi bo to dobro kazalo za naprej," je za AMZS Pancar na kratko ocenil preizkušnjo v Frauenfeldu. Pancar je že v soboto v kvalifikacijah zasedel osmo mesto, kar je bilo dovolj za tri točke v svetovnem pokalu.

Geerts (159) ima v razvrstitvi svetovnega prvenstva 20 točk prednosti pred Benistantom, ta pa še tri pred de Wolfom. Pancar je s 66 točkami na desetem mestu.

V Švici je potekala tudi prva dirka evropskega prvenstva razreda EMX 125. Nastopili so trije Slovenci, vendar se Žan Oven in Miha Vrh nista prebila prek kvalifikacij. Na sobotni prvi vožnji je nastopil le Jaka Peklaj, a z 28. mestom ostal brez točk. V ponedeljek je v drugi vožnji osvojil 30. mesto, v skupni razvrstitvi pa 32.

Že prihodnji konec tedna bo na sporedu četrta dirka sezona, VN Trentina v italijanski Pietramurati.

* Izidi:

* MXGP:

- skupno na dirki: 1. Maxime Renaux (Fra) 47, 2. Jorge Prado (Špa) 45, 3. Romain Febvre (Fra) 42;

- SP skupno (3): 1. Jorge Prado (Špa) 155, 2. Jeffrey Herlings (Niz) 134, 3. Maxime Renaux (Fra) 131.

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Thibault Benistant (Fra) 43, 2. Andrea Adamo (Ita) 42, 3. Kay de Wolf (Niz) 40, ... 9. Jan Pancar (Slo) 23;

- SP skupno (3): 1. Jago Geerts (Bel) 159, 2. Thibault Benistant (Fra) 139, 3. Kay de Wolf (Niz) 136 ... 10. Jan Pancar (Slo) 66

STA