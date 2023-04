V Šentjerneju kuhali ciganski golaž. Recept za 50 oseb!

Ksenija Jurkovič je predsednica romskega zeliščarskega društva Romanco - Rman.

Natalija Grm je stregla golaž v skodelice.

Plesna skupina je navdušila.

Mojca Vegelj iz novomeškega DRPD in Ksenija Jurkovič

Šentjernej - Romsko zeliščarsko društvo Romanco – Rman iz Šentjerneja, ki deluje dobro leto dni, je ob letošnjem svetovnem dnevu Romov prvič organiziralo posebno prireditev Dan Romov ob ognju.

Kot pove predsednica društva Ksenija Jurkovič, so želeli privabiti vse šentjernejske Rome, da se zavedo ohranjanja romske kulture in dediščine, ravno tako pa so vabili tudi večinsko prebivalstvo v občini Šentjernej, da bi jim romsko skupnost, ki živi med njimi, pokazali v pozitivni luči, preko glasbe, plesa, kulinarike.

»Čeprav smo del slovenske skupnosti, smo še vedno diskriminirani, zato želimo tudi s takšnimi aktivnostmi zmanjševati predsodke in stereotipe med Romi,« pove Jurkovičeva.

Morda je krivo to, da je romski praznik letos sovpadel s praznovanjem velike noči, a obisk je bil bolj slab. Ni bilo ne predstavnika občine ne Zveze Romov Slovenije, tudi odziv iz naselja na Trdinovi cesti je bil boren. »A to nam ne bo vzelo volje, da s takimi prireditvami ne bi nadaljevali v prihodnje,« pove Jurkovičeva.

Program so vseeno izpeljali. Člani Romsko zeliščarskega društva Romanco – Rman so poskrbeli za kulturno dogajanje. Na romsko glasbo in v romski noši so zaplesala dekleta novonastale plesne skupine, ki jo vodi Barbara Jurkovič. Dekleta iz Mihovice, Roj in Trdinove ulice se redno dobivajo in medse vabijo še nove članice. Otroci so recitirali pesmi v romskem in slovenskem jeziku.

Kuhanje na prostem

Osrednji dogodek pa je bilo kuhanje pravega ciganskega golaža, seveda tako, kot se spodobi - zunaj, na prostem, na ognju. Kot pove Natalija Grm, tudi članica društva, so ga kuhali po domačem romskem receptu na dvorišču Jurkovičevih. Glavno besedo so imele seveda ženske.

»Ciganski golaž iz govejega in svinjskega mesa ne kuhamo vsak dan, ampak ob posebnih priložnostih. Kuha se na zmernem ognju kar tri do štiri ure, da je meso res lepo mehko,« pove in opiše recept za 50 oseb! Ja, Romi so številčni, njihove družine ne štejejo po tri člane.

Če ga boste torej pripravljali sami, boste morali sestavine temu primerno zmanjšati. Katere in kako se ciganski golaž sploh pripravi, pa preberite v četrtkovem Dolenjskem listu!

Besedilo in foto: L. Markelj

