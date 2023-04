V občini Trebnje v nesreči s štirikolesnikom umrl 60-letni voznik

11.4.2023 | 13:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Trebnje - V naselju Korita v občini Trebnje je sinoči nekaj minut pred 21. uro voznik s štirikolesnikom zapeljal čez oporni zid in se prevrnil. Kraj nesreče so zavarovali in razsvetlili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje. Voznik je na kraju nesreče podlegel poškodbam, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kot so zapisali, se je nesreča zgodila ob 20.54, poleg gasilcev pa so bili na kraju dogodka tudi reševalci in policisti.

Dodano ob 14.00:

Na PU Novo mesto pojasnjujejo, da se je nesreča zgodila na dvorišču gospodarskega objekta. Po prvih ugotovitvah je 60-letni moški med zavijanjem levo izgubil oblast nad vozilom, trčil v betonsko škarpo, se prevrnil in obstal pod štirikolesnikom. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Policisti in kriminalisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo

M. K.