FOTO: Pred policisti bežala in se prevrnila; s sekiro nad trte in z bagrom po nogi

11.4.2023 | 14:15

Tako se je pri Jesenicah na Dolenjskem končal beg voznika in sopotnika. (Foto: arhiv; PGE Krško)

V soboto nekaj pred 23. uro so policisti na območju Jesenic na Dolenjskem ustavljali osebni avtomobil znamke Opel, romunskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo po travniku, kjer se je z vozilom prevrnil. Po nesreči sta voznik in potnik pobegnila s kraja, vendar so ju policisti izsledili in prijeli, lažje poškodbe so jima oskrbeli v brežiški bolnišnici. 33-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, bodo zaradi kršitev privedli pred pristojno sodišče.

Poškodovana voznica

V petek nekaj pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča pri novomeškem izvozu z avtoceste, smer zahod. Po ugotovitvah policistov PPP Novo mesto je za nesrečo odgovorna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v avtomobil voznice, ki je vozila pred njo. Slednja se je v nesreči lažje poškodovala. Povzročiteljici so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pijan v Slovenski vasi

Med kontrolo prometa v Slovenski vasi so policisti v noči na nedeljo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Ugotovili so, da 26-letni voznik vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,62 miligrama alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo in ga pridržali. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovana motoristka

Včeraj nekaj po 13. uri je padla motoristka na Mirni. Policisti so ugotovili, da je 22-letna voznica motornega kolesa znamke Kawasaki zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad motorjem. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vijugal, večkrat trčil ...

Policisti PP Krško so včeraj nekaj po 19. uri prejeli več klicev voznikov, da naj bi na cesti v smeri proti Boštanju voznik osebnega avtomobila vijugal po vozišču, ustavljal in speljeval in ogrožal ostale udeležence v prometu. 30-letnega voznika, ki je med vožnjo tudi večkrat trčil v varovalno ograjo, so policisti izsledili in ustavili. V litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče.

Nasilnežu prepovedali približevanje ženi

Policisti PP Krško so v nedeljo posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Krškega, kjer je bil 51-letni moški nasilen do žene in ji grozil, da jo bo ubil. Zaščitili so žrtev in mu izrekli prepoved približevanja. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu jer v noči na petek nekdo vlomil v prodajalno in ukradel menjalni denar ter šest svetilk. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 300 evrov škode.

V kraju Vrbovce na območju PP Šentjernej je v noči na petek neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel motorno kosilnico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.000 evrov.

V noči na petek je v Borštu na območju Brežic nekdo vlomil v dva lesena pomožna objekta inizmaknil električne razsmernike, ribiško palico in živila. Škode je za okoli 1.500 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v naselju Čilpah na območju PP Trebnje je med 6. 4. in 7. 4. nekdo odpeljal kros motor 125 ccm, modre barve. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

Na parkirnem prostoru na Rihpovcu na območju PP Trebnje je v nedeljo med 18. in 21. uro neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil bančno kartico s PIN kodo. Na dveh bankomatih je opravil dvig gotovine in lastnico oškodoval za 600 evrov.

Z delovišča v Šentjerneju je med 6. 4. in 9. 4. nekdo odpeljal deset armaturnih mrež, armaturne palice in orodje. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

Novomeški policisti preiskujejo okoliščine požara neobdelane lesne biomase v bližini ceste pri naselju Hudo. O požaru so bili obveščeni v nedeljo okoli 16. ure. Ogenj so gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 1.200 evrov škode.

Med 9. 4. in 10. 4. je v Brezju pri Šentjerneju neznanec vlomil v zidanico in ukradel kaminski vložek, motorno žago in vrtni paviljon. Lastnico je oškodoval za 1.500 evrov.

S parkirnega prostora v Mirni Peči je včeraj nekdo odpeljal moped Tomos APN6, rjave barve, registrskih oznak NM ZT-99, motoristično čelado, jopič in rokavice. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.

Z dvorišča kmetijskega objekta na Ratežu je med 8. 4. in 10. 4. neznanec ukradel dva neregistrirana mopeda, znamke Tomos APN4 in AGT. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.300 evrov.

Poškodovali 1.500 trt

Med 7. 4. in 10. 4. je v vinogradu na območju Plešivice pri Lokvici (PP Metlika) nekdo poškodoval okoli 1500 vinskih trt. Lastnik ocenjuje, da je škode za okoli 2.000 evrov. Policisti ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Pretep v gostinskem lokalu

V noči nasoboto so bili policisti obveščeni o pretepu v gostinskem lokalu na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je bilo v pretepu udeleženih več oseb, identiteto šestih so že ugotovili. Posredovala sta tudi dva varnostnika, ki sta bila med interveniranjem lažje poškodovana. Policisti preiskavo nadaljujejo, zoper udeležence pretepa bodo ustrezno ukrepali.

Pijana razbijala po hiši

Policiste PP Krško so v soboto poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Krškega, kjer naj bi ženska pod vplivom alkohola razbijala po hiši. 51-letna kršiteljica se tudi po prihodu policistov ni pomirila, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog.

Hudo poškodovan moški - z bagrom po nogi

Včeraj nekaj pred 10. uro so bili trebanjski policisti obveščeni o nesreči na dvorišču nedograjene stanovanjske hiše v Gorenji vasi pri Mirni, kjer naj bi bila ena oseba hudo poškodovana. Ugotovili so, da se je nesreča zgodila, ko je 55-letni moški pri upravljanju z delovnim strojem bagrom pri vožnji vzvratno po nogi povozil 45-letnega moškega. Hudo poškodovanega 45-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Prijeli tihotapce in nelegalne migrante

V petek okoli 13. ure so policisti na območju Obrežja ustavili voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da državljanka Litve v vozilu prevaža tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Prav tako na Obrežju so v soboto popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila iz Kosova, ki je prevažal štiri državljane Turčije.

V nedeljo so na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila iz Turčije, ki je prevažal sedem državljanov Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Včeraj so na Obrežju kontrolirali voznika kombija in voznika osebnega avtomobila ukrajinskih registrskih oznak. Državljana Ukrajine in sopotnik so prevažali 12 državljanov Turčije. Osumljencem kaznivih dejanj, ki so tujcem omogočili nedovoljen vstop v Slovenijo, so policisti pridržali in jim zasegli vozila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Čatež ob Savi, Slovenska vas, Orešje na Bizeljskem) izsledili in prijeli 48 državljanov Maroka, 43 državljanov Pakistana, 35 državljanov Nepala, 33 državljanov Rusije, 23 državljanov Kube, 20 državljanov Konga, 19 državljanov Sirije, 14 državljanov Afganistana, 13 državljanov Indije, sedem državljanov Bangladeša, po tri državljane Gvineje, Kitajske, Nigerije in Somalije, po dva državljana Kameruna, Toga, Iraka, Palestine, Irana in Turčije, državljana Šrilanke in državljana Beninija in na območju Božakovega (PP Metlika) dva državljana Irana.

Podaljšani vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 7. 4. in 11. 4. posredovali v 234. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 814 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 26 nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Zasegli so vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 42. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in pridržali dva kršitelja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe, lahkih telesnih poškodb, nasilja v družini, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreče pri delu, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

