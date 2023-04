Domača zmaga na začetku nove speedway sezone

11.4.2023 | 14:30

Krško - Na velikonočni ponedeljek so na Stadionu Matije Gubca v Krškem ponovno zahrumeli speedway motorji in oznanili pričetek nove sezone v Krškem in v Sloveniji. Ob zelo lepi kulisi, na dirki se je namreč zbralo več kot 1000 gledalcev, se je 29 voznikov iz 12. evropskih držav borilo za najvišja mesta v 1. krogu tekmovanja prve češke lige kot tudi v sklopu skupnega državnega prvenstva Češke in Slovenije v kategoriji 250 kubičnih motorjev. Pri slednji nastopajo mladi vozniki v starosti med 12 in 16 leti.

Na veliko veselje zbrane publike se je ekipne zmage z 32 zbranimi točkami veselilo domače AMD Krško pred dvema češkima ekipama iz Prage (26 točk) in Koprivnic (24 točk). Pri domačinih je bil najboljši Nick Škorja, ki je v svojih šestih nastopih zbral 17+1 točko. Izkazal se je tudi gost, Avstrijec v ekipi Krškega, Daniel Gappmaier z 9+1 točko. Drugi domači voznik, povratnik na speedway steze, Luka Omerzel je prispeval 4+3 točke, mladi nemški voznik Julian Kuny, ki v letošnji sezoni zastopa barve in vozi z licenco AMD Krško, pa je osvojil 2 točki. Na 4. mesto se je uvrstila slovaška Žarnovica, na 5. pa češke Pardubice. Krčani so tako po lanskem končnem 2. mestu na ligaški razpredelnici odlično otvorili novo sezono in prevzeli zgodnje vodstvo na lestvici. Naslednja postaja v 1. češki ligi je prestolnica Praga, kjer bo 2. ligaški krog potekal 20. julija.

Na uvodni dirki skupnega DP Češke in Slovenije v kategoriji 250cc se je končne zmage veselil nepremagljivi Poljak Maksymilian Pawelczak pred Latvijcem Filimonovim ter Britancem Cairnsom. Med Slovenci se je kljub smoli z okvaro motorja najvišje zavihtel domačin Sven Cerjak (5. mesto). Tilen Bračko je v mednarodni konkurenci 10 voznikov osvojil 6. mesto, Gregor Zorko je bil skupno osmi. Serija skupnega državnega prvenstva se 1. maja nadaljuje v češkem Plznu.

Domači organizator AMD Krško je tako uspešno začel speedway sezono 2023. Letos je na koledarju predvidenih kar šest dirk, naslednja je na sporedu že 10. maja, ko se bodo v Krškem za najvišja mesta borili mladinci v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Le peščica najhitrejših si bo zagotovila nastop v finalni seriji dirk SGP2, ki bo letos potekala v češki Pragi, poljskem Gorzowu ter danskem Vojensu.

B. L.

Galerija