Komunalne storitve na novomeškem precej dražje

11.4.2023 | 17:10

Podražitve in vzroke zanje sta predstavila novomeški župan Gregor Macedoni in direktor Komunale Novo mesto Bojan Kekec. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Da se bodo slej ko prej občutno zvišali zneski na položnicah za komunale storitve, je bilo jasno že lani, ko so cene energentov, predvsem zemeljskega plina in elektrike, poletele v nebo. Zdaj je za osem občin, kjer za komunalne storitve skrbi Komunala Novo mesto, tudi že jasno, za koliko. Podražitve morajo sicer v šestih od osmih občin novomeške regije še potrditi občinski sveti, a v nobeni pri tem ne pričakujejo zapletov.

Kot so napovedali na današnji novinarski konferenci na sedežu podjetja Komunala Novo mesto, bodo cene komunalnih storitev v občinah Novo mesto, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Škocjan, Šmarjeta in Šentjernej odvisno od subvencij višje za dvanajst do dvajset odstotkov, kar bo na samih položnicah, izračunano za povprečen znesek za štiričlansko družino, pomenilo za pet do sedem evrov.

Zadnja podražitev 2019

Pri tem, kot je povedal Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto, ne gre le za dvig cen energentov, ampak gre pri tem tudi za v zadnjem obdobju sorazmerno visoko inflacijo in večjih stroškov ter dvig cen materiala. Kemikalije, ki jih uporabljajo na črpališčih in pri čiščenju odpadnih voda, so se na primer podražile za 100 odstotkov, zadnja podražitev komunalnih storitev na novomeškem območju pa sega v leto 2019. Stroški električne energije so se zadnji dve leti povečali za 1,6 milijona evrov, z zadnjimi naložbami pa so imeli 1,1 milijona stroškov. Pri sedemnajstmilijonskem proračunu Komunale Novo mesto gre tako za skupaj 2,7 milijona evrov več stroškov, je pojasnil Bojan Kekec.

Komunalne storitve so v dveh občinah že podražili, v Škocjanu za 15 odstotkov oziroma v povprečju za štiričlansko gospodinjstvo za 5,36 evra in v Dolenjskih Toplicah za 13,8 odstotka oziroma 9 evrov. V ostalih šestih občinah lahko občani pričakujejo podražitev na majskem računu. Največja podražitev naj bi doletela občane Žužemberka, po besedah župana Jožeta Papeža za 20 odstotkov. V Žužemberku imajo z 2,20 evra za kubični meter že sicer eno najvišjih cen pitne vode, približno trikrat višjo kot na primer v Novem mestu. »Če bi se zgodilo, da občinski svet slučajno ne bi potrdil podražitve, bi bilo s tem ogroženih več občinskih projektov,« je o posledicah morebitnega neuspeha pri glasovanju o novi ceni komunalnih storitev razmišljal žužemberški župan Jože Papež.

V MO Novo mesto 10 odstotkov

Kot je povedal novomeški župan Gregor Macedoni, naj bi se v Mestni občini Novo mesto komunalne storitve s 1. majem podražile za približno deset odstotkov, znesek na položnici povprečne štiričlanske družine pa naj bi bil ob občinski subvenciji višji za šest evrov. Poudaril je še, da bo treba reševati tudi izgube podjetja Komunala, ki so kljub vsem mogočim ukrepom nastale zaradi bistveno višjih stroškov poslovanja pred dvigom cen njihovih storitev. Poleg tega je opozoril, da imajo različne občine zaradi različne razpršenosti poselitve in razvejanosti vodovodnega omrežja precej različne stroške in višine vodarine, zato se župani občin z območja nekdanje novomeške občine že pogovarjajo o solidarnostnem poenotenju cen.

Bojan Kekec je ob koncu novinarske konference predstavil še dva projekta Komunale, s katerima kani podjetje prispevati k samooskrbi z energijo. Prvi je postavitev sončnih panelov za proizvodnjo elektrike na osrednjem črpališču pitne vode v Družinski vasi, drugi pa izraba tople vode za energijo prek toplotne črpalke pri osrednji čistilni napravi v Ločni.

I. Vidmar

