Polivanje gnojevke - V Trebnjem ne bo več tako smrdelo

12.4.2023 | 13:40

Ob polivanju gnojevke po kmetijskih površinah se širi neprijeten vonj, ki pa ga je mogoče z uporabo ustreznih preparatov zmanjšati. Slika je ilustrativna. (Foto: ŠT)

Trebnje - Prebivalce na podeželju pogosto moti smrad, ki se širi ob polivanju gnojevke po kmetijskih površinah. Da bi zmanjšali ta neprijetni vonj, je svetniška skupina Gibanje Svoboda Trebnje predlagala, da Občina Trebnje subvencionira nakup preparatov za zmanjševanje smradu gnojevke. S tem so se na zadnji seji strinjali tudi preostali člani občinskega sveta, ki so ocenili, da bi imelo to še druge pozitivne učinke v kmetijstvu.

Občina Trebnje bo subvencionirala nakup preparatov za zmanjševanje smradu gnojevke – Kmetje to pozdravljajo – Razpis predvidoma jeseni – Kaplan: Vesel sem, da je naš predlog padel na plodna tla – Prihodnje leto več sredstev

Rok Nose