V trčenju treh brez poškodovanih

12.4.2023 | 07:00

Sinočnje posredovanje zaradi dimniškega požara - ostale fotografije v fotogaleriji (Foto: PGD Dolenja Straža)

Včeraj ob 13.35 so pri naselju Gornji Lenart, občina Brežice, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in preprečili iztekanje motornih tekočin. Poškodovanih ni bilo.

Stalnica: gorelo ob Mirnopeški

Ob 19.17 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava, podrast in kupi suhih vej. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov.

Ob 22.28 je v naselju Otovec, občina Črnomelj, gorel kup odpadnega materiala. Gasilci PGD Črnomelj in Talčji Vrh so pogasili požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov.

Dimniški požar

Ob 19.38 so v ulici Hruševec v Straži gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenja Straža so pregledali okolico dimnika z termovizijsko kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu ŠOLA MARINDOL;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu SMER GRIČ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL, Izvod Brezje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:30 do 13:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 1. PROTI PARADIŽU .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PANGRČ GRM;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 11:00 na območju TP Štrasberg, nizkonapetostno omrežje – Štrasberg;

- med 8:30 in 11:30 na območju TP Glink, nizkonapetostno omrežje – Volčje njive;

- med 12:00 in 14:30 na območju TP Vrh Šentrupert, nizkonapetostno omrežje – Šentrupert;

- med 9:00 in 11:00 na območju TP Brezovica Mokronog;

- med 11:30 in 14:30 na območju TP Kladje Kal.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Malo Mraševo, nizkonapetostno omrežje – Križaj predvidoma med 10:00 in 14:00 uro, na območju TP Dorc, nizkonapetostno omrežje – Vrtna med 9:00 in 12:00 uro, na območju TP Log Vrhovo, nizkonapetostno omrežje – Simončič med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Sevnica klavnica, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje zgoraj med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Oštrc, nizkonapetostno omrežje – Proti Črneči vasi med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP KK Loka, nizkonapetostno omrežje – Proti Račici med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Gornji Šentlenart 2 med 8:30 in 10:30 uro, na območju TP Brežice Aškrčeva pa med 11:30 in 13:30 uro.

M. K.

