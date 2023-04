Sanjate o potovanju v vesolje? Želite doživeti čarobnost zvezd in planetov?

12.4.2023 | 08:30

Z našimi roletami in žaluzijami, narejenimi po visokih standardih in z napredno tehnologijo lahko ustvarite svojo lastno vesoljsko avanturo kar v udobju svojega doma.

Ali ste že videli, kako naš mladi kozmonavt raziskuje neskončno prostranstvo?

S pomočjo naših produktov lahko v prostoru spreminja svetlobo in uživa v pogledu na zvezde ali pa se vrne na Zemljo, ko ga mama pokliče na kosilo.

Kakšne so prednosti uporabe NOVOSTI Roletarstva Medle

Doživite tudi vi popolno udobje in varnost v vašem domu z edinstvenimi roletami Falcon, ki se jih lahko upravlja s pametnim telefonom. Podjetje Roletarstvo Medle je zasnovalo inovativno roleto Falcon, ki prepušča 700% več svetlobe in zagotavlja 700% boljšo zračnost, hkrati pa je v režimu zračenja protivlomna.

Z ADC krmilnikom lahko rolete upravljate glede na lastne potrebe kjerkoli in kadarkoli, kar omogoča popolno prilagodljivost in enostavnost uporabe. Izberite produkt ADC Falcon za udobje in inteligentno upravljanje vaših rolet!

Pričarajte vese(o)lje v svoj dom!

www.medle.si

