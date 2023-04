Spet štiri kape Gault&Millauja brežiškemu Debeluhu, šef prihodnosti Rok Martinčič

12.4.2023 | 09:40

Včerajšnja razglasitev v Ljubljani (Foto: STA)

Ljubljana/Brežice/Jagnjenica - Eden najvplivnejših mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije Gault&Millau je štiri kape in s tem naziv najboljše restavracije letos podelil desetim restavracijam. Šef leta 2023 je postal Janez Bratovž iz ljubljanske JB restavracije, šef prihodnosti pa Rok Martinčič iz Gostilne Jež v Jagnjenici v radeški občini, so danes sporočili iz vodnika.

Vodnik, ki je razglasitev pripravil včeraj v Ljubljani, je štiri kape podelil Hiši Franko iz Starega sela pri Kobaridu, Gostilni pri Lojzetu (dvorec Zemono, Vipava), Hiši Denk (Zgornja Kungota), Ošteriji Debeluh (Brežice) - tako kot denimo že lani in predlani, Restavraciji Strelec (Ljubljana), Restavraciji Mak (Maribor) in Restavraciji Pavus (grad Tabor, Laško). Štiri kape so prejeli tudi Grič (Šentjošt nad Horjulom), JB restavracija in Restavracija Milka (Kranjska Gora).

Poleg nazivov šef leta in šef prihodnosti so razglasili tudi dva šefa tradicije. To sta postala Ivica Evačić iz restavracije izolskega Hotela Marina in Matej Tomažič iz Majerije v vasi Slap v Vipavski dolini. Kot so pojasnili pri vodniku, so dva šefa tradicije letos razglasili zato, "ker sta oba tako prevzela s svojo zavzetostjo do ohranjanje bogate kulinarične dediščine regije, tesne povezave z lokalnim kmetijstvom, surovinami in živili ter tudi tesne povezanosti z lokalno skupnostjo oziroma socialnim okoljem".

Naziv mladi talent je prejel Kristian Zule (Stara gostilna, Piran), najboljši slaščičar je postal Naser Gashi iz Ljubljane, naziv najboljši pop je prejel ljubljanski eVino bar, za najboljšega sommelierja oziroma natakarja pa so razglasili Miralema Junuzovića iz postojnskega Bistroja Štorja.

"Ponosni smo na vse naše že uveljavljene gostince, natakarje in sommelierje, ki iz leta v leto ohranjajo svojo kakovost in vrhunskost svojih restavracij, navdušujejo pa nas tudi nova imena, ki si pot v slovensko in mednarodno gastronomijo šele utirajo," so zapisali pri Gault&Millau Slovenija.

Kot so dodali, so prepričani, da je pomemben del njihovega poslanstva tudi v tem, da te "prihajajoče zvezde" prepoznajo, jih izpostavijo in spodbudijo njihovo uveljavljenost, saj imajo tako domači kot mednarodni javnosti ponuditi ogromno dobrega in lepega.

STA; M. K.