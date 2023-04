Kradli superge, televizor, traktor, žage in orodje

12.4.2023 | 11:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Med 10. 4. in 11. 4. je v Novem mestu nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel blagajno z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v noči na torek nekdo vlomil v prodajalno in odnesel več parov športnih copat v vrednosti okoli 400 evrov.

Med 7. 3. in 11. 4. je v Golobinjeku na območju PP Novo mesto neznanec vlomil v zidanico in odnesel televizijski sprejemnik. Lastnico je oškodoval za okoli 500 evrov.

V Šentjerneju je med 1. 4. in 11. 4. nekdo iz pomožnega objekta odpeljal traktor Mini rider, tip 76-SDE. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

Med 7. 4. in 11. 4. je v naselju Strelac na območju PP Novo mesto neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel kosilnico in škarje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 700 evrov.

Na Otočcu je med 10. 4. in 11. 4. nekdo iz odklenjene stanovanjske hiše odnesel tri motorne žage, varilni aparat in baterijski vrtalnik. Lastnika je oškodoval za 1.700 evrov.

Včeraj en tihotapec, veliko migrantov

Na območju Obrežja so policisti včeraj nekaj po 15. uri ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak. Državljan Romunijeje prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Romunije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Brežice) izsledili in prijeli 24 državljanov Nepala, 22 državljanov Maroka, osem državljanov Rusije, štiri državljane Kube, dva državljana Bangladeša, dva državljana Sirije, dva državljana Pakistana, dva državljana Indije, državljana Alžirije, državljana Afganistana in državljana Šrilanke.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 199 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Brežicah zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in je odklonil strokovni pregled. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.