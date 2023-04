Reševali mačka

13.4.2023 | 09:00

Včeraj ob 12.54 so gasilci PGE Krško na Gozdni poti v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, z vrvno tehniko in lestvijo rešili mačka z drevesa.

Gasili ob jezeru

Ob 13.13 so v Šalki vasi, občina Kočevje, gasilci PGD Šalka vas in Kočevje pogasili gorečo podrast ob jezeru.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA, na izvodu PAVIČIČI;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD, na izvodu BRATOV KLEMENC;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu VOJNA VAS 12a;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA, na izvodu LEVO TRIBUČE 2, 3.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 7. TRDINOVA PROTI GRADU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2, izvod 2. GORA LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Zgornje Brezovo predvidoma med 8. in 11. uro ter na območju TP Pleček in Zapuže predvidoma med 11.30 in 14. uro.

