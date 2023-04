Menjave v nadzornem svetu nuklearke

13.4.2023 | 09:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Krško - V Nuklearni elektrarni Krško je prišlo do menjav v nadzornem svetu. Novi nadzorniki so Dejan Paravan, Andreja Bucik Primožič in Stanislav Rožman iz Slovenije ter Robert Krklec, Matjaž Prah in Kažimir Vrankić iz Hrvaške.

Zamenjali so Rajka Pirnata, Primoža Stropnika in Martina Novšaka ter Josipa Lebegnerja, Vrankić in Krklec pa sta dobila nov mandat, kaže vpis v sodni register, razviden s spletne strani Ajpesa.

STA; M. K.