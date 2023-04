Na dolenjski avtocesti danes poostren nadzor

13.4.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

Inšpektorat za infrastrukturo, policija in finančna uprava bodo v sodelovanju z Evropskim organom za delo (ELA) danes izvedli usmerjen in poostren nadzor mednarodnih prevozov potnikov v cestnem prometu. Za lokacijo so izbrali počivališče Dul na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, čez katerega bodo preusmerili promet.

Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, so slovenski organi nadzora nad področjem prevozov v cestnem prometu v preteklih dveh letih prejeli večje število prijav v zvezi s kršitvami predpisov s področja mednarodnega prevoza potnikov v cestnem prometu. Na podlagi teh prijav so opravili nadzore in ugotovili številne kršitve.

"Kršitve se ne pojavljajo samo na področju zaposlovanja in dela na črno, izvajanja linij v nasprotju z dovoljenjem ali neizvajanja linij, temveč tudi na področju socialne zakonodaje, ki vključuje delovni čas, čas vožnje in čas obveznih počitkov, uporabo zapisovalne opreme v cestnih prevozih ter predložitev zahtevanih podatkov," so zapisali.

Na podlagi ugotovitev nadzorov in več prometnih nesreč na slovenskih cestah, v katerih so bila udeležena tudi vozila, s katerimi se opravljajo mednarodni prevozi potnikov, so se pristojni odločili za širši, usmerjen ter nacionalno in mednarodno usklajen nadzor nad spoštovanjem določb zakonodaje, tehnične brezhibnosti vozil in nad izvajanjem mednarodnih linij v cestnem potniškem prometu.

V okviru današnje akcije bodo med 9. in 13. uro promet z avtoceste preusmerili čez počivališče Dul. Kot opazovalci bodo prisotni tudi predstavniki hrvaških inšpekcijskih organov, hrvaške policije, nemške policije, predstavnik združenja prometnih policij Roadpol, predstavniki ELA ter predstavnica Evropske komisije, ki pri generalnem direktoratu za mobilnost in promet pokriva to področje.

M. K.