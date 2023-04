Tudi tatovi žagajo in čistijo

13.4.2023 | 09:45

V Gorenji Brezovici na območju PP Šentjernej je nekdo iz odklenjene garaže ukradel motorno žago.

S terase stanovanjske hiše v Hrastju pri Mirni Peči pa je med 11. 4. in 12. 4. nekdo izmaknil visokotlačni čistilec, danes med drugim poročajo s PU Novo mesto.

Dva tihotapca, mnogo migrantov

Na območju Jesenic na Dolenjskem so policisti včeraj nekaj po 14. uri ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak. Državljan Bosne in Hercegovine je prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Okoli 20.30 pa so v Slovenski vasi ustavili voznika osebnega avtomobila iz Ukrajine, ki je v avtomobilu hrvaških registrskih oznak prevažal štiri državljane Iraka. Obema voznikoma so kriminalisti odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas) izsledili in prijeli še 21 državljanov Kube, 19 državljanov Maroka, 18 državljanov Nepala, 13 državljanov Rusije, šest državljanov Pakistana, pet državljanov Kitajske, štiri državljane Indije, tri državljane Kameruna, tri državljane Šrilanke, tri državljane Alžirije, dva državljana Bangladeša, državljana Kosova in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj sicer posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 169 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.