Alinini starši tožijo brežiško bolnišnico; zahtevajo pol milijona evrov

13.4.2023 | 12:50

Starši so popolnoma predani Alini, Anita doma skrbi zanjo, Matej pa ima poleg redne službe še popoldansko obrt.

Rojstvo Aline sta starša Anita Kodrič Krajnčič in Matej Krajnčič težko pričakovala. Sedem let sta čakala, da bosta lahko po vsem trudu in dveh spontanih splavih lahko v naročje stisnila otroka. Težko je z besedami opisati vznemirjenje, pričakovanje, veselje …, ko je Anita šla v brežiško porodnišnico, bila je že čez rok, a še težje, vse občutke nemoči, strahu in negotovosti, ko se je porod končal s katastrofalnimi posledicami za Alino, ki je povsem odvisna od pomoči drugih. 19. junija bo dopolnila šest let.

Primer je zdaj na krškem okrožnem sodišču; Anita in Matej namreč menita, da poroda niso vodili po pravilih stroke.

Prispevke za pomoč Alini pri terapijah se zbirajo na: OZRK Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 2, 8250 Brežice; koda namena: CHAR; namen: Humanitarni prispevek za Alino, TRR: SI56 0237 3001 0819 504; sklic (obvezni podatek): SI00 760500-1

M. Žnidaršič